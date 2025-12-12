Todo o material foi recolhido na subprefeitura de Sabonete, com contribuição efetiva de produtores rurais - Foto Divulgação

Publicado 12/12/2025 17:35

São João da Barra – Com produtos utilizados nas lavouras do município durante este ano, 1.110 embalagens vazias de agrotóxicos foram recolhidas na Subprefeitura de Sabonete, no quinto distrito, de São João da Barra (RJ). Foram 660 em maio, além de cinco bags agrícolas; e 450 na última terça-feira (9).

A secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, afirma que várias pessoas contribuíram para

o sucesso das ações, em especial os produtores rurais que foram até o ponto de coleta e realizaram suas devoluções corretamente. Ela destaca também a participação da equipe da secretaria.

“A equipe do Programa Municipal de Educação Ambiental vem fortalecendo a consciência ambiental no território rural e construindo práticas sustentáveis que permanecem no dia a dia da comunidade”, destaca a secretária realçando que os produtores rurais, com responsabilidade e respeito, desenvolvem um papel importante nesse processo.

“Cada embalagem devolvida representa um gesto concreto de cuidado com o meio ambiente, com a terra e com a saúde da população, garantindo um futuro mais seguro para São João da Barra”, lembra Marcela apontando ainda a parceria da Defesa Agropecuária do Estado e a Associação dos Revendedores de Insumos do Norte Fluminense.

De acordo com a secretária, o envolvimento da secretaria municipal de Agricultura e da de Serviços Públicos também foram fundamentais: “A primeira, pelo apoio técnico e mobilização dos produtores; a segunda, por ter garantido estrutura e suporte para o funcionamento das ações”. Marcela adianta que a próxima ação está agendada para maio de 2026.