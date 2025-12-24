Embarcações sanjoanenses contempladas pela ação do governo federal terão até 30% de descontos por litro de combustível Foto Divulgação
Subsídio do diesel e seguro defeso estão garantidos para dez embarcações de SJB
Medida visa fortalecer a atividade pesqueira, reduzindo custos e ampliando a competitividade dos pescadores
Erosão costeira em SJB aumenta e leva governo a acelerar busca de solução
Prefeita anuncia licitação para contratar empresa visando estudar alternativas; famílias atingidas também recebem atenção
Unidade de Saúde é reinaugurada, após ser reestruturada e ampliada
Emenda impositiva de vereador contribuiu para as obras; proposta é garantir mais conforto e qualidade no atendimento
Estratégia da Saúde é reformada e será reinaugurada nesta segunda-feira
Totalmente reformada e ampliada, unidade atender aos moradores do Nova São João da Barra e de bairros vizinhos
Embalagens vazias de agrotóxicos são recolhidas em duas edições no ano
Ações aconteceram na subprefeitura do quinto distrito de São João da Barra; foram recolhidas mais de mil embalagens
Prevenção contra a bronquiolite recebe atenção especial da Saúde sanjoanense
Secretaria programa imunização exclusiva em seis distritos, para grávidas a partir da 28ª semana de gestação
