Município recebeu, terça-feira, mil unidades do Código Comentado e 500 cartilhas "Educação Financeira da Família" - Foto Divulgação

Município recebeu, terça-feira, mil unidades do Código Comentado e 500 cartilhas "Educação Financeira da Família" Foto Divulgação

Publicado 25/12/2025 17:18

São João da Barra – O acesso à informação e à orientação está sendo proporcionado de forma didática à população de São João da Barra (RJ), pelo governo municipal, com proposta de fortalecer a consciência dos consumidores sobre seus direitos, prevenindo abusos e incentivando decisões mais conscientes. A iniciativa acontece por meio do Procon sanjoanense, com apoio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.

Na última terça-feira (23) o município recebeu do órgão estadual mil unidades do Código de Defesa do Consumidor (CDC) Comentado e 500 cartilhas “Educação Financeira da Família”. As peças serão disponibilizadas gratuitamente à população durante os atendimentos diários. A entrega contou com a presença de representantes da Defesa do Consumidor do estado.

Wagner Rosa, assessor do Procon estadual, destaca que a cartilha e o código facilitam o dia a dia do cidadão, permitindo que compreenda melhor os seus direitos e possa lutar para garanti-los junto ao Procon. O município recebeu, ainda, uma edição comemorativa dos 35 anos do CDC e outra versão em braille para ser disponibilizada ao atendimento de pessoas com deficiência visual.

A coordenadora do Procon sanjoanense, Denise Franco, comenta que que os exemplares estarão disponíveis tanto nos atendimentos presenciais quanto para quem desejar buscá-los diretamente na sede do órgão: “Essa é uma ação importante para que possamos facilitar o acesso de todos às informações sobre seus direitos”.

Franco orienta que os exemplares podem ser retirados por qualquer cidadão que compareça ao Procon: ”A unidade de São João da Barra está localizada na Rua São Benedito, nº 173, Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. São disponibilizados para denúncias e informações os telefones (22) 2741-8312, (22) 2741-8297 e (22) 3199-9631 Ramal 372”.