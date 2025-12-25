Município recebeu, terça-feira, mil unidades do Código Comentado e 500 cartilhas "Educação Financeira da Família" Foto Divulgação
Procon de São João da Barra tem apoio estadual focado no consumidor
Edições do Código de Defesa do Consumidor e cartilhas sobre educação financeira são doadas pelo governo do estado
Procon de São João da Barra tem apoio estadual focado no consumidor
Edições do Código de Defesa do Consumidor e cartilhas sobre educação financeira são doadas pelo governo do estado
Subsídio do diesel e seguro defeso estão garantidos para dez embarcações de SJB
Medida visa fortalecer a atividade pesqueira, reduzindo custos e ampliando a competitividade dos pescadores
Erosão costeira em SJB aumenta e leva governo a acelerar busca de solução
Prefeita anuncia licitação para contratar empresa visando estudar alternativas; famílias atingidas também recebem atenção
Unidade de Saúde é reinaugurada, após ser reestruturada e ampliada
Emenda impositiva de vereador contribuiu para as obras; proposta é garantir mais conforto e qualidade no atendimento
Estratégia da Saúde é reformada e será reinaugurada nesta segunda-feira
Totalmente reformada e ampliada, unidade atender aos moradores do Nova São João da Barra e de bairros vizinhos
Embalagens vazias de agrotóxicos são recolhidas em duas edições no ano
Ações aconteceram na subprefeitura do quinto distrito de São João da Barra; foram recolhidas mais de mil embalagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.