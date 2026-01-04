O trabalho dos agentes de endemias é ampliado em todo município, buscando eliminar focos de proliferação Foto Divulgação
16, 23 e 30 de janeiro, e 6 e 11 de fevereiro, envolvendo cerca de 70 agentes de endemias.
Ações contra Aedes aegypti reforçadas com cinco mutirões durante o verão
Estratégia foi montada pelo Núcleo de Controle de Zoonoses, com ações preventivas em janeiro e fevereiro
Fazenda de São João da Barra alerta para mudança no padrão de Nota Fiscal
Para evitar dificuldade de adaptação, a secretaria está orientando os contribuintes no passo a passo, sobre o padrão nacional
Defesa Civil alerta para ondas de até 2,5 km durante a virada do ano
Segundo a Marinha do Brasil, ressaca deve permanecer até a manhã desta quinta-feira, com possíveis rajadas de vento
Lei contra fogos com estampidos em São João da Barra prevê advertência e multa
Secretaria de Segurança incentiva população a fiscalizar e denunciar; multas variam entre R$ 232,74 a R$ 2.327,4
Procon de São João da Barra tem apoio estadual focado no consumidor
Edições do Código de Defesa do Consumidor e cartilhas sobre educação financeira são doadas pelo governo do estado
Subsídio do diesel e seguro defeso estão garantidos para dez embarcações de SJB
Medida visa fortalecer a atividade pesqueira, reduzindo custos e ampliando a competitividade dos pescadores
