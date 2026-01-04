O trabalho dos agentes de endemias é ampliado em todo município, buscando eliminar focos de proliferação - Foto Divulgação

Publicado 04/01/2026 20:08

São João da Barra – As ações de combate ao Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya) estão sendo intensificadas em São João da Barra (RJ), por meio do Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ). Durante a temporada de verão serão realizados mutirões nos dias

16, 23 e 30 de janeiro, e 6 e 11 de fevereiro, envolvendo cerca de 70 agentes de endemias.

Está definido que os servidores percorrerão residências, pontos comerciais e demais estabelecimentos, dando orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Irão também aplicar inseticidas em potenciais focos do inseto. O diretor do NCZ, Matheus Moreira, assinala que há um cronograma e explica a estratégia.

“Nos dias 16 e 30 de janeiro as ações serão na sede, em Atafona, em Grussaí e também na área da Lagoa de Grussaí”, aponta acrescentando que dia 23 de janeiro e seis de fevereiro as ações serão no distrito de Barcelos, no Açu e demais áreas do quinto distrito, com a realização dos mesmos procedimentos.

“No dia 30, as equipes voltam à sede, ao distrito de Atafona, a Grussaí e à área da Lagoa de Grussaí”, assinala o diretor realçando que no dia 11 de fevereiro as ações serão finalizadas, com as equipes do mutirão realizando as visitas em todas as localidades, reforçando a importância da vigilância em não deixar água parada dentro de casa e nos quintais.

Moreira frisa que com o baixo índice de infestação do quarto e último Levantamento do Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), que foi de 0,5%, existe um cenário bem favorável, mas não menos vigilantes para desenvolvermos nosso trabalho no próximo verão. Ele defende a parceria com a população fundamental.

“Contamos com a colaboração de todos, recebendo nossos agentes de endemias e seguindo suas orientações, para que possamos iniciar bem o ano de 2026, que esperamos ser de baixos índices de arboviroses no nosso município”. O diretor afirma que serão intensificadas também as ações nos quatro cemitérios do município, com datas ainda a confirmar.