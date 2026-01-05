Mesmo com chuva, a programação de sábado lotou o Balneário de Atafona, com shows de Tomate e artistas locais - Foto Divulgação

Mesmo com chuva, a programação de sábado lotou o Balneário de Atafona, com shows de Tomate e artistas locais Foto Divulgação

Publicado 05/01/2026 18:36

São João da Barra – Muito sucesso e animação foram proporcionados pelo cantor Tomate, sábado (3) no Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ), por conta do “Verão 2026 - Vem Ser Feliz”. A chuva não impediu o imenso público de se contagiar com um show cheio de energia e axé. A programação foi abrilhantada também por artistas locais, como o DJ Thiago Ribeiro e a Banda Pegada do X.

No entanto, no domingo (4), as condições climáticas não permitiram a apresentação do Imaginasamba; houve necessidade de transferir o show da banda para 16 de janeiro (uma sexta-feira), às 22h. Os demais eventos também foram cancelados, para preservação da segurança do público e das equipes envolvidas.

Na praia do Açu as fortes chuvas também causaram mudanças nesse domingo na agenda; mas foi mantida sábado, com o cantor Felipe Araújo emocionando o público com grandes sucessos, em um espetáculo marcado por romantismo, alegria e forte sintonia com os fãs; além de Sheila Mattos e Savana Rocha no trio elétrico.

Em Grussaí, a animação foi concentrada no Polo Gastronômico, com shows de Eliandro Cardoso, Banda MPB Mix, Mauro Azevedo, e Caca Morcsh no final da semana. A Secretaria de Comunicação (Secom) avalia que a abertura da temporada de verão reforçou o compromisso de São João da Barra com uma programação organizada, segura e diversificada.

PRINCIPAIS SHOWS - “A iniciativa fortalece o turismo, valoriza artistas e promove o convívio entre moradores e visitantes, mantendo o clima de alegria que é a marca do verão sanjoanense”, destaca a Secom, que divulga as principais atrações da temporada. Janeiro: 20h, Soweto, Balneário Atafona e Di propósito, Açu, 22h (dia 10); Pedro Sampaio, 22h, Balneário Atafona (11).

Eugênio Jorge, Festa Santo Amaro, em Grussaí, dia 15, 21h; Imaginasamba, Balneário Atafona, 22h (16); Gustavo Mioto, Balneário Atafona, 20h, e

Babado Novo , Açu, 22h (17); Dilsinho, Balneário Atafona (parceria com o Sesc), 18h (18); da 24: Detonautas , Balneário Atafona (20h) e Vitinho Imperador, Açu, 22h.

Ainda em janeiro, a programação terá, dia 25: Pique Novo, Balneário Atafona, 18h; dia 31: Maíza Lima, Balneário Atafona, 20h, e SPC, Açu, 22h. Já para fevereiro as atrações são – dia 1º: Mumuzinho, Balneário Atafona, 18h; um show ainda a ser anunciado no Balneário Atafona, 20h, e Maíza Lima, Açu, 22h (7); Xande Pilares, Balneário Atafona, 18h (8).