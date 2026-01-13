A caminhada é um dos momentos mais esperados por moradores e turistas que frequentam a reserva no verão - Foto Divulgação

A caminhada é um dos momentos mais esperados por moradores e turistas que frequentam a reserva no verão Foto Divulgação

Publicado 13/01/2026 21:18

São João da Barra - Desde setembro de 2025, até março deste ano, acontece a caminhada dos filhotes de tartarugas marinhas ao mar, em uma faixa de areia de 62 quilômetros, do pontal de Atafona, em São João da Barra, até a Barra do Furado, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro.

A região é área prioritária de desova da espécie caretta, conhecida como cabeçuda, ameaçada de extinção. As caminhadas de filhotes fazem parte da programação de verão sanjoanense e são promovidas pela Reserva Caruara, com execução da Fundação Projeto Tamar e parceria da Secretaria de Turismo.

Gerente do Caruara, Caio Cunha explica que o projeto em São João da Barra é a maior unidade privada de proteção de restinga do Brasil, criada e mantida pelo Porto do Açu para restaurar e conservar a biodiversidade loca. “Serve também como centro de pesquisa, educação ambiental e ecoturismo, com foco em fauna, flora e envolvimento da comunidade local”.

Cunha observa que o momento mais esperado do ano por moradores e turistas que frequentam a reserva é o verão: “A caminhada de filhotes ao mar é uma oportunidade de vivenciar uma experiência única em meio à natureza e, ao mesmo tempo, conhecer sobre o ciclo reprodutivo das tartarugas e as melhores práticas ambientais, durante a atividade”.

Segundo o gerente, no ano passado, mais de 4.800 pessoas foram impactadas pela agenda oficial: “A expectativa é de que esse número cresça ainda mais, neste ano. A ação é uma de nossas principais ferramentas para sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental. A atividade educativa costuma atrair milhares de pessoas e, neste 2026, não será diferente”.

SEXTAS E SÁBADOS - As caminhadas estão programadas para as sextas, às 16h30, e aos sábados, às 8h30, de acordo com o nascimento de filhotes, que é acompanhado pela equipe de monitoramento das praias da região. Para participar é necessário se inscrever no site reservacaruara.com.br. Na atual temporada reprodutiva já foram identificados 1.900 ninhos e

o nascimento de cerca de mais de 13.000 filhotes.

“Em 17 anos de Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas, são mais de um 1,4 milhão de filhotes somados”, contabiliza Cunha acentuando: “Além de identificar, proteger e monitorar cada ninho, o programa também organiza as caminhadas de filhotes abertas ao público, como parte de suas ações de conscientização. A ação é uma de nossas principais ferramentas para sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental”.

Está definido que, aos sábados de janeiro, a Caruara contará com exposição de peças produzidas pelas artesãs sanjoanenses, integrantes da Secretaria Municipal de Turismo: “Essa iniciativa reforça nosso compromisso socioambiental com a região, conciliando a geração de oportunidades com o reaproveitamento de material residual e elementos naturais da restinga, agregando valor à arte”, conclui o gerente.