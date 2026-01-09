Alice Farias desenvolve o Projeto de Prevenção e Enfrentamento à Violência Infantojuvenil nas escolas - Foto Divulgação

Publicado 09/01/2026 18:02 | Atualizado 09/01/2026 18:43

São João da Barra - Combate, prevenção e identificação de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes ganham força em São João da Barra (RJ), por meio da rede municipal de ensino. O primeiro passo foi marcado, nessa quinta-feira (7), por uma trilha formativa, envolvendo profissionais da educação, no Centro Municipal de Educação Avançada (CMEA I), na localidade de Mato Escuro.

O secretário de Educação, Daniel Damasceno, explica que a iniciativa é da secretaria, em parceria com a Equipe Sofia (que faz referência a uma vítima desse tipo de violência), buscando orientar professores, mediadores, auxiliares e demais profissionais que atuam nas escolas para reconhecer sinais de violência, adotar uma escuta qualificada e realizar os encaminhamentos corretos aos órgãos de proteção.

“A medida é focada no fortalecimento da rede, de cuidado e prevenção no ambiente escolar”, resume. A capacitação coube à enfermeira e policial civil Alice Alves Farias, juntamente com o técnico em necropsia patológica e tanatopraxista André Luiz Pessanha Pereira; que desenvolvem, há dois anos, o Projeto de Prevenção e Enfrentamento à Violência Infantojuvenil nas escolas municipais, em parceria com a prefeitura.

Farias resume que foram repassados conhecimentos e informações à comunidade escolar: “Além de capacitação, preparando os profissionais da educação para identificar sinais de abuso, orientar sobre canais de denúncia e atuar de forma ética, sigilosa e segura junto à rede de proteção”.

Pereira completa: “Pretendemos sensibilizar os participantes para a prevenção e o enfretamento da violência sexual infantil, reforçando que conhecimento é fundamental para proteger, acolher e garantir dignidade às vítimas”. Na opinião de Daniel Damasceno, a escola tem papel fundamental na proteção da infância.

PRÓXIMA ETAPA - “Capacitar nossos profissionais é essencial para que saibam identificar sinais de abuso, acolher de forma humanizada e acionar a rede de proteção”, enfatiza observando que a prevenção começa com informação, responsabilidade e sensibilidade no cuidado com nossas crianças e adolescentes. A próxima etapa está programada para o dia 15, com início às 8h, na Escola Elysio de Magalhães, em Barcelos.

Estarão participando, também, profissionais das Escolas Maria Viana de Abreu, João Flávio Batista; Creche Maria da Conceição dos Santos Campos; Manoel Ducas de Brito; e João Batista Alves. No mesmo dia, a partir das 14h, o desdobramento acontece no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professora Gladys Teixeira.

As orientações serão para quem atua nas escolas Belmiro Ribeiro Alves; Educandário Santa Cecília; creches Marcos Medeiros Valiengo e Professor João Rodrigues Pinto; Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos; de Atendimento Educacional Especializado Cenilson Rocha do Amaral; e Centro Terapêutico Pedro Machado.