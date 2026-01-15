Caixa d?água também é checada durante as ações; sem proteção é um dos potenciais criadouros do Aedes aegypti Foto Divulgação
Cerco ao "mosquito da dengue" em SJB é intensificado através de mutirões
Núcleo de Controle de Zoonoses programou cinco ações intensivas, para o período de verão, com a primeira nesta sexta-feira
Caruara programa caminhada ao mar focada em filhotes de tartarugas
Atividade educativa acontece às sextas e sábados; faz parte da programação de verão de São João da Barra
Prevenção a abusos sexuais em escolas é reforçada através da rede municipal
Profissionais são capacitados para acolhimento, escuta e encaminhamento adequado de crianças e adolescentes
Artesanato realça a posição de São João da Barra no turismo regional
Com apoio do governo municipal, artesãos são valorizados; vendas dos produtos acontecem em diferentes pontos
Condições climáticas provocam alterações na agenda de shows do verão
Programação de sábado foi mantida; mas apresentação do Imaginasamba, domingo, teve de ser transferida
