Caixa d?água também é checada durante as ações; sem proteção é um dos potenciais criadouros do Aedes aegypti Foto Divulgação

Publicado 15/01/2026 15:41 | Atualizado 15/01/2026 16:00

São João da Barra – O cerco ao Aedes aegypti (conhecido como “mosquito da dengue”) transmissor também do zika vírus e Chikungunya, em São João da Barra (SJB) está reforçado, por meio de mutirões. O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) definiu um calendário de ações preventivas, que será aberto nesta sexta-feira (16) e continua nos dias 23 e 30 de janeiro e 6 e 11 de fevereiro.

Independente da programação para o período de verão, os agentes de endemias têm percorrido residências e pontos comerciais checando potenciais criadouros do mosquito, eliminando materiais que possam acumular água em terrenos baldios e imóveis abandonados, além de orientar moradores para a importância de cuidar das partes internas e externas das residências, para evitar pontos de procriação do Aedes.

Na primeira das cinco ações intensivas, cerca de 70 agentes estarão (nesta sexta) em áreas da sede do município, no distrito de Atafona e na praia de Grussaí, percorrendo residências, pontos comerciais e demais estabelecimentos; orientando sobre as medidas a serem adotadas para evitar a proliferação do mosquito.

Também, verificarão locais que possam se constituir potenciais focos, aplicar larvicidas e eliminá-los. O diretor do NCZ, Matheus Moreira, ressalta a parceria da população: “Mais uma vez, esperamos a colaboração de todos, recebendo bem nossos profissionais e seguindo as orientações que serão passadas”.

Moreira está otimista: “Acredito que iremos iniciar bem o ano, com a expectativa de manter baixos os índices de arboviroses. Até o quinto mutirão, esperamos ter percorrido todos os pontos do município, buscando manter sob controle os índices de infestação”.

O diretor lembra que, no último Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), em novembro, o resultado foi classificado como baixo, de apenas 0,5%: “No verão temos que redobrar as atenções contra o Aedes aegypti; cada um de nós tem um papel importante na educação da comunidade”.