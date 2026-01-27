Estratégia cuida da retirada de galhos de árvores das vias públicas, em ações que serão mantidas do até o fim do verão Foto Divulgação
Coleta de resíduos e galhadas visa evitar descarte indevido e sujeira na cidade
Ações são realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos e contribuem para combate a criadouros do "mosquito da dengue"
Defeso do camarão impede a pesca do crustáceo por três meses
Secretaria orienta que proibição começa no dia 28 e vai até 30 de março; principal objetivo é garantir reprodução da espécie
Desdobramento no combate ao Aedes aegypti contempla todo município
Estão programados cinco mutirões preventivos, até 11 de fevereiro; agentes do NCZ cumprem mais uma etapa nesta sexta-feira
Erosão em praias de São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Mais de 500 imóveis já foram "engolidos" pelo mar em Atafona ; erosão costeira no Açu também aumenta preocupação; Porto do Açu se manifesta
Desconto de 20% é definido para IPTU quitado de uma só vez
Prazo para contribuinte garantir benefício é 10 de março; cronograma de pagamento prevê, ainda, parcelamento
São João da Barra alerta MEIs sobre aplicação de novo golpe virtual
Sala do Empreendedor orienta que Links com endereços suspeitos ou diferentes de ‘gov.br’ não devem ser acessados
