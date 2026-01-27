Estratégia cuida da retirada de galhos de árvores das vias públicas, em ações que serão mantidas do até o fim do verão - Foto Divulgação

Publicado 27/01/2026 17:40

São João da Barra - Promover saúde, qualidade de vida e evitar o descarte indevido fora dos dias e horários estabelecidos, mantendo a cidade limpa e organizada. Esta é a proposta do governo de São João da Barra, que definiu um cronograma de coleta de entulhos e galhadas nos distritos. Os detalhes estão no portal da prefeitura.

A medida é desenvolvida pela Secretaria de Serviços Públicos e reforça ações do mutirão contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus do Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), que programou cinco mutirões durante a temporada de verão, mas cancelou o segundo, que aconteceria sexta-feira (23), por causa da chuva.

De acordo com a secretaria, a coleta de entulhos e galhadas esta semana acontece nos distritos, até sábado (31): “Uma programação diferente será informada semanalmente, com o objetivo de abranger todas as localidades; para coleta de resíduos domiciliares, o planejamento semanal será mantido até o fim do verão”, resume.

Também são realizados serviços de varrição das ruas, roçada das áreas públicas, limpeza das praias, manutenção regular das praças públicas e a rega periódica das áreas verdes, contribuindo para a eliminação de criadouros do popularmente conhecido como “mosquito da dengue”. Quanto ao mutirão do NCZ, a agenda de sexta-feira seria em Barcelos, Açu e demais áreas do quinto distrito.

Uma nova data será definida ainda nesta semana. O primeiro mutirão foi realizado no dia 16, visitando um total de 1.080 imóveis em áreas da sede do município, no distrito de Atafona e em Grussaí, incluindo o outro lado da lagoa. Os outros três estão programados para de janeiro e seis e 11 de fevereiro, mobilizando 70 agentes de endemias.