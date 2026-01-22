Durante as ações, são coletadas larvas e aplicadas larvicidas, em locais avaliados como potenciais focos do vetor - Foto Divulgação

Publicado 22/01/2026 15:34

São João da Barra – O Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ) intensifica as ações contra o Aedes aegypti (“mosquito da dengue”) em São João da Barra (RJ), por meio de mutirões nos finais de semana, a exemplo da estratégia montada nas temporadas de verão anteriores. O primeiro aconteceu dia 16; o próximo será nesta sexta-feira (23).

Para o período foram programadas cinco “forças-tarefas”, a última no dia 11 de fevereiro. Na primeira investida, os agentes visitaram 1.080 imóveis em áreas da sede do município, no distrito de Atafona e em Grussaí. Foram coletadas 12 amostras de larvas do mosquito (que também transmite Chikungunya e zika vírus), que serão analisadas em laboratório.

Na ação desta sexta-feira, as equipes (cerca de 70 profissionais) estarão no distrito de Barcelos, na localidade do Açu e demais áreas do quinto distrito: “Mais uma vez os agentes de endemias percorrerão todos os tipos de imóveis, incluindo residências, pontos comerciais e outros estabelecimentos”, ressalta o diretor do NCZ, Matheus Moreira.

Além de recolher larvas (caso encontrem) e aplicar larvicidas em potenciais focos do vetor, a estratégia consiste em orientar as pessoas sobre medidas que todos devem adotar para evitar a proliferação do mosquito: “Nosso primeiro mutirão foi um sucesso e, mais uma vez, as pessoas foram bastante solícitas recebendo bem os nossos agentes”, pontua Moreira.

O diretor avalia a importância da interação e de ter a população como parceira: “Esperamos a colaboração de todos não somente durante os mutirões, mas durante todo o ano. A meta é manter baixos os índices de infestação predial e, consequentemente, continuar com as três arboviroses sob controle no nosso município”.

Os próximos mutirões estão previstos para dia 30 de janeiro, seis e 11 de fevereiro. Entre as orientações são propostos: tapar reservatórios, limpar calhas, colocar areia em pratos de vasos(para evitar água parada, não deixar lixo exposto, pneus, garrafa pet e nenhum outro tipo de recipiente expostos. “A ação coletiva é fundamental”, reforça o diretor.