Durante três meses, pescadores sanjoanenses somente poderão utilizar as embarcações para capturas de peixes Foto Divulgação
Defeso do camarão impede a pesca do crustáceo por três meses
Secretaria orienta que proibição começa no dia 28 e vai até 30 de março; principal objetivo é garantir reprodução da espécie
Desdobramento no combate ao Aedes aegypti contempla todo município
Estão programados cinco mutirões preventivos, até 11 de fevereiro; agentes do NCZ cumprem mais uma etapa nesta sexta-feira
Erosão em praias de São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Mais de 500 imóveis já foram "engolidos" pelo mar em Atafona ; erosão costeira no Açu também aumenta preocupação; Porto do Açu se manifesta
Desconto de 20% é definido para IPTU quitado de uma só vez
Prazo para contribuinte garantir benefício é 10 de março; cronograma de pagamento prevê, ainda, parcelamento
São João da Barra alerta MEIs sobre aplicação de novo golpe virtual
Sala do Empreendedor orienta que Links com endereços suspeitos ou diferentes de ‘gov.br’ não devem ser acessados
Cerco ao "mosquito da dengue" em SJB é intensificado através de mutirões
Núcleo de Controle de Zoonoses programou cinco ações intensivas, para o período de verão, com a primeira nesta sexta-feira
