Levantamento do quadro da padroeira é um ato tradicional na celebração e está programado para sexta-feira Foto Divulgação/Secom

Publicado 29/01/2026 18:12

São João da Barra – Pescadores devotos de Nossa Senhora dos Navegantes mantêm, a partir desta sexta-feira (30), até segunda-feira (2/2) a tradição de celebrar a padroeira, em São João da Barra (RJ), na praia de Atafona e na sede do município. Estão programadas atividades religiosas e recreativas, com apoio do governo municipal.

A diocese de Campos dos Goytacazes e o comércio sanjoanense também contribuem com a programação, que terá missas, alvoradas, procissões e shows com artistas locais estão entre as atrações. Em Atafona, a devoção à santa teve início em 1950, no antigo Pontal, e é mantida pela comunidade.

A programação será aberta nesta sexta-feira, com a primeira missa do tríduo, às 18h30, seguida pelo levantamento do quadro da padroeira (um ato tradicional) e pelo santo terço, coordenado pelo Terço dos Homens. No sábado (31), às 18h30, acontece a oração do terço sob a coordenação do grupo Mães que Intercedem pelos Filhos. Nesses dois dias as atividades religiosas serão realizadas na capela.

As atividades de domingo (1º) começam às 15h30, marcada por uma homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes na foz do Rio Paraíba do Sul. Em seguida, santo terço, às 16h30, sob a coordenação do Apostolado da Oração; e missa campal, às 17h, celebrada pelo padre Michael Bruno da Cunha, pároco da paróquia São João Batista e Nossa Senhora da Penha.

ENCERRAMENTO - Segunda (2), dia da padroeira, haverá alvorada, às 6h, e missa campal, às 18h30, seguida de procissão e coroação. Quanto à parte recreativa, domingo terão brincadeiras para as crianças, a partir das 18h, e show com Rosi Miranda, 21h. Na segunda, as brincadeiras têm início às 14h; enquanto a banda FX encerra os festejos, às 21h.

Na sede, a festa é realizada desde 1990, na área da capelinha na Regaleira, na sexta, onde a primeira missa do tríduo está marcada para as 19h, mesmo horário das celebrações sábado e domingo. Segunda-feira terá alvorada, às 6h e missa solene às 19h30, seguida de procissão.

A parte recreativa na sede também terá apresentação da bateria da escola de samba Chinês, a partir das 20h30 de sexta-feira, e as tradicionais brincadeiras para as crianças a partir das 10h, no sábado e no domingo. Os shows, com apoio da prefeitura, estão programados para o período da tarde, às 16h - sábado, Grupo Boa Boa; domingo, Grupo Hits do Samba.