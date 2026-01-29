Levantamento do quadro da padroeira é um ato tradicional na celebração e está programado para sexta-feira Foto Divulgação/Secom
Pescadores cristãos celebram padroeira durante tríduo em São João da Barra
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes começa nesta sexta-feira e vai até segunda, na sede e na praia de Atafona
Pescadores cristãos celebram padroeira durante tríduo em São João da Barra
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes começa nesta sexta-feira e vai até segunda, na sede e na praia de Atafona
Coleta de resíduos e galhadas visa evitar descarte indevido e sujeira na cidade
Ações são realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos e contribuem para combate a criadouros do "mosquito da dengue"
Defeso do camarão impede a pesca do crustáceo por três meses
Secretaria orienta que proibição começa no dia 28 e vai até 30 de março; principal objetivo é garantir reprodução da espécie
Desdobramento no combate ao Aedes aegypti contempla todo município
Estão programados cinco mutirões preventivos, até 11 de fevereiro; agentes do NCZ cumprem mais uma etapa nesta sexta-feira
Erosão em praias de São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Mais de 500 imóveis já foram "engolidos" pelo mar em Atafona ; erosão costeira no Açu também aumenta preocupação; Porto do Açu se manifesta
Desconto de 20% é definido para IPTU quitado de uma só vez
Prazo para contribuinte garantir benefício é 10 de março; cronograma de pagamento prevê, ainda, parcelamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.