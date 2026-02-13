A Avenida do Samba está totalmente restruturada para que haja segurança, tranquilidade e assistência garantida quando necessária - Foto Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:43

São João da Barra - Segurança, respeito e bem-estar durante os dias de festa, especialmente na Avenida do Samba; além de esquema especial nos setores de saúde, com reforço das equipes nas unidades de pronto atendimento, plantões organizados e atendimento de urgência e emergência funcionando normalmente.

O resumo é do governo de São João da Barra (RJ) para “A Melhor Folia”, classificado como “Carnaval da Folia”. A estratégia conta com campanhas educativas e preventivas voltadas ao enfrentamento do assédio sexual, da exploração infantil, do racismo, da homofobia e da direção perigosa, adianta a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Pontes.

Estão programadas, também, orientações sobre saúde e preservação dos espaços públicos; campanhas específicas de proteção às crianças e adolescentes e de combate ao racismo, com mensagens exibidas em telões de LED e guarda-corpos ao longo da Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho.

Os alertas estão resumidos em frases como rases como “Brinque o Carnaval sem brincar com os direitos da criança e do adolescente” e “Para o Carnaval brilhar, o racismo tem que acabar. Aqui não tem espaço para o preconceito”. Há também orientações sobre uso correto dos banheiros, descarte adequado de lixo, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e responsabilidade no trânsito.

“Nossas equipes estarão presentes na Avenida realizando abordagens, distribuindo materiais informativos e fornecendo contatos úteis para denúncias de abuso e violência”, assinala Aline acentuando que serão realizadas ações educativas com ambulantes, reforçando a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores.

IDENTIFICAÇÃO - Um posto de identificação infantil estará funcionando, entre esta quinta-feira (12) e o dia 17, das 18h às 22h, na Rua Joaquim Thomaz de Aquino Filho, em frente ao banco Itaú, no início da Avenida do Samba: “No local, as crianças receberão pulseiras com nome, identificação dos responsáveis e telefone de contato, facilitando a localização em caso de desencontros”, frisa a secretária.

Aline pontua que, para casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, a população pode acionar o Disque 100, o Conselho Tutelar pelo telefone (22) 99864-6230 ou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) pelo número (22) 99915-3153: “Com as iniciativas, a prefeitura reforça o compromisso de garantir que o carnaval sanjoanense seja marcado pela alegria, diversidade e respeito”.

Sobre o esquema da saúde, a estrutura envolve posto médico perto da rodoviária, equipes de emergência, ambulâncias e ações preventivas, para garantir a assistência à população e aos visitantes nos dias de folia: “Como no carnaval do ano passado, um posto médico no prédio da Policlínica, em frente à rodoviária, é o ponto central de atendimento”, explica a secretária de Saúde, Arleny Valdes.

REDE MÓVEL - A unidade está equipada com três médicos clínicos, equipe de enfermagem, leitos de estabilização e de hidratação, além de ambulâncias tipo D (UTI móvel) para possíveis transferências: “A estrutura garante também ambulâncias básicas distribuídas em pontos estratégicos por toda a Avenida do Samba, com maqueiros, para remoções rápidas e socorro eficiente”.

Outra alternativa é a rede pré-hospitalar móvel: “Ambulâncias tipo D (UTI móvel) estão preparadas para a necessidade de transferências. Equipes estarão a postos para situações clínicas, intercorrências, acidentes, casos de desidratação, intoxicação alcoólica, dentre outras demandas. Para a localidade do Açu também haverá reforço na equipe médica e de enfermagem”.

Uma ambulância UTI móvel com maqueiros também estará disponível. A secretária acentua que os blocos de rua, em todo o município, terão ambulâncias à disposição para eventuais emergências: “Mais uma vez também está garantida a distribuição de preservativos para aumentar a segurança aos foliões e participantes em geral; será feita 24 horas, no prédio da Policlínica”.