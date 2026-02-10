Litoral de São João da Barra se consolidou como um dos principais palcos do kitesurf brasileiro, na praia de Grussaí - Foto Divulgação

Litoral de São João da Barra se consolidou como um dos principais palcos do kitesurf brasileiro, na praia de Grussaí Foto Divulgação

Publicado 10/02/2026 18:16

São João da Barra - Atletas de várias cidades do Rio de Janeiro e de outros estados “invadiram”, literalmente, a praia de Grussaí, em São João da Barra (RJ), no último final de semana, por conta do Circuito Brasileiro de Kitesurf. Foi a primeira etapa do campeonato, com

disputas de alto nível técnico.

Realizado pelo governo municipal com apoio da Associação Brasileira de Kitesurf e da Confederação Brasileira de Vela, o evento foi prestigiado por grande público. As condições de vento e a organização foram elogiadas por todos os atletas e as equipes. O presidente da associação, George Wagner, ressalta que São João da Barra realmente tem vocação para o kitesurf.

“Eu já havia visitado a cidade para uma clínica de formação de instrutores, mas desta vez pude conhecer melhor a região e posso afirmar que aqui tem tanto potencial, quanto no Ceará, tanto para o turismo, quanto para formação de atletas”, comenta Wagner ratificando que o evento entregou um espetáculo esportivo que fortaleceu o turismo esportivo.

O desempenho dos atletas sanjoanenses foi outro fator bastante relevante. Vttor Maciel Filho (apoiado em várias competições pela prefeitura) conquistou o primeiro lugar em diversas categorias. Entre elas: Big Air , masculino (geral); TT Race; 1ª Etapa do Brasileiro de Hydrofoil

Race (geral); Big Air, SUB19; e TT Race, SUB19.

No feminino, Myrella Pinheiro foi a campeã do Big Air Feminino (Geral) e vencedora da categoria do Brasileiro de Hydrofoil Race, além de pódios importantes em outras categorias. Outro destaque local foi Luccas Maciel Filho, também apoiado pela prefeitura, que conquistou múltiplos títulos nas categorias de base.

Luccas venceu o SUB14 e SUB16, tanto no TT Race quanto no Big Air, demonstrando a força da nova geração do kitesurf sanjoanense. Ppersonalidades reconhecidas nacionalmente, como Fernando Fernandes (apresentador e atleta) e Cris Dias (apresentadora e entusiasta do kitesurf) também participaram de uma programação do Sesc Verão, em parceria com a

Secretaria Municipal de Esportes.

RESULTADO GERAL - Os resultados do Kitefest Verão 2026 foram os seguintes: Modalidade Big Air – Resultado Geral. Masculino: 1º Vittor Maciel Filho - São João da Barra; 2º Luciano Paes - Campos dos Goytacazes; 3º Matheus Faria – Búzios. Feminino: 1ª Myrella Pinheiro - São João da Barra; 2ª Sandy Ramos - São João da Barra; 3ª Gabriela Terreiro - São Paulo .

Modalidade TTRace – Resultado Geral. Masculino: 1º Vittor Maciel Filho - São João da Barra; 2º Bruno Bernardo - Campos dos Goytacazes; 3º Luiz Otávio - Cabo Frio. Feminino: 1ª Gabriela Terreiro - São Paulo; 2ª Sandy Ramos - São João da Barra; 3ª Myrella Pinheiro - São João da Barra.

1ª Etapa do Brasileiro de Hydrofoil Race - Resultado Geral: 1º Vittor Maciel Filho - São João da Barra; 2º Gleison Magalhães - São João da Barra; 3º João Landi - Ilhabela (SP). Feminino: Myrella Pinheiro - São João da Barra. Categorias por idade: TTRace - SUB 14: 1º Luccas Maciel Filho - São João da Barra; 2º Yuri Correa - São João da Barra ; 3º Pedro Neves - São João da Barra.

POR IDADE - TTRace - SUB 16: 1º Luccas Maciel Filho - São João da Barra; 2º Yuri Correa - São João da Barra; 3º Pedro Neves - São João da Barra. TTRace - SUB 19: 1º Vittor Maciel Filho - São João da Barra; 2º Erik Bravo – Saquarema; 3º Luccas Maciel Filho - São João da Barra. TTRace – Master: 1º Bruno Bernardo - Campos dos Goytacazes; 2º Luiz Otávio - Cabo Frio:3º Maycon Nogueira - São João da Barra.

TTRace – Grandmaster: 1º João Batista – Campos; 2º Cacau Guterres - São João da Barra; 3º Paulo Cardoso - São João da Barra. Big Air - SUB 14: 1º Luccas Maciel Filho - São João da Barra; 2º Pedro Neves - São João da Barra; 3º Yuri Correa - São João da Barra. Big Air - SUB 16: 1º Kauan Dornelas - São João da Barra; 2º Luccas Maciel Filho - São João da Barra; 3º Yuri Correa - São João da Barra.

Big Air - SUB 19: 1º Vittor Maciel Filho - São João da Barra; 2º João Landi - Ilhabela (SP); 3º Erik Bravo - Saquarema . Big Air – Master: 1º Luciano Paes – Campos; 2º Luiz Otávio - Cabo Frio; 3º Bruno Bernardo – Campos. Big Air – Grandmaster: 1º João Batista – Campos; 2º Marcos Valério - Campos ; 3º Paulo Cardoso - São João da Barra.