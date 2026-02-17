As amostras de larvas do mosquito foram recolhidas pelos agentes - Divulgação

As amostras de larvas do mosquito foram recolhidas pelos agentes Divulgação

Publicado 17/02/2026 18:59

São João da Barra – O combate ao Aedes aegypti está sendo intensificado em São João da Barra (RJ), por meio do Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), que tem incentivado à população ser parceira nas ações. Cinco mutirões foram realizados até o último dia 11, com visitas a 1758 imóveis em todo o município e 32 coletas de materiais para exames.

O diretor do NCZ, Matheus Moreira, anuncia desdobramento, com definição das datas para ações semelhantes em três dos quatro cemitérios do município, provavelmente na próxima semana. As equipes percorrem os imóveis (casas, pontos comerciais e outros), orientando as pessoas sobre formas de prevenção.

Também são coletadas larvas do mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e zika vírus, para exames, quando encontradas. Na atividade recente foram priorizados locais estratégicos por onde ocorrem as maiores aglomerações de pessoas durante o carnaval. Moreira destaca a importância da colaboração dos moradores.

“O trabalho nos cinco mutirões foi de grande êxito e todos no NCZ estão de parabéns pela dedicação”, comenta o diretor ratificando: “Também tivemos grande colaboração de toda a população, que recebeu nossas equipes com muita atenção e carinho, permitindo o bom andamento de nossas atividades”.

Moreira informa que as amostras de larvas serão encaminhadas para exame laboratorial e confirma a próxima investida: “Com o trabalho já realizado no cemitério da localidade de Roças Velhas, o NCZ irá, nos próximos dias, definir as datas das ações no Cemitério São João Batista, na Sede; no da localidade de Amparo e no de Capela de São Pedro”, realça.