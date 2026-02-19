O interessado deve comparecer à sede da Casa da Juventude, à Rua São Pedro, nº 186, centro, das 9h às 17h Foto Divulgação
Casa da Juventude oferece mais de mil inscrições grátis em profissionalização
Inscrições vão até 27 de fevereiro; oportunidades são para pessoas de 15 a 29 anos, residentes no município
Chinês e Congos, em mais um espetáculo, agitam a Avenida do Samba
Escolas desfilaram pela segunda vez, desenvolvendo enredos repletos de referências ancestrais
Ações do NCZ contra mosquito da dengue serão realizadas nos cemitérios
Série de mutirões foi concluída na última semana, com 1758 imóveis visitados e 32 coletas de materiais para exames
‘A melhor folia’ em São João da Barra, com animação nas praias e na sede
Ruas são tomadas por foliões e "blocos de sujo"; atrações musicais e desfiles animaram o público em clima de carnaval familiar
"Melhor Folia" tem estratégia montada com iniciativas para tranquilidade geral
Governo municipal prepara uma série de ações de conscientização, focadas em segurança, respeito e bem-estar
Moradores de ruas interditadas para o carnaval devem ter adesivos de acesso
Secretaria de Transportes orienta sobre as ruas que estão incluídas e seguir os procedimentos para retirada do adesivo no Demutran
