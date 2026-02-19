O interessado deve comparecer à sede da Casa da Juventude, à Rua São Pedro, nº 186, centro, das 9h às 17h - Foto Divulgação

O interessado deve comparecer à sede da Casa da Juventude, à Rua São Pedro, nº 186, centro, das 9h às 17h Foto Divulgação

São João da Barra – Inaugurada pela prefeita Carla Caputi em 2024, a Casa da Juventude de São João da Barra (RJ) visa promover o desenvolvimento integral dos jovens do município, com oportunidade de acesso à educação, cultura, esporte, qualificação profissional e participação cidadã.

O espaço integra à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que abriu inscrições , até 27 de fevereiro, para oficinas direcionadas a pessoas de 15 a 29 anos na unidade. As ofertas são penteado; barbeiro; maquiagem; trancista iniciante e avançado; fotografia e audiovisual; percussão; composição musical; violão; design de sobrancelha iniciante e avançado; artesanato.

O coordenador geral de assistência social, Diogo Pessanha, pontua que são mais de 100 vagas ofertadas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa da Juventude (Rua São Pedro, nº 186, centro), das 9h às 17h. É necessário apresentar CPF, documento oficial com foto e comprovante de residência.

No caso de menores de idade, a presença de um responsável é obrigatória. Pessanha ressalta que Casa da Juventude já atendeu mais de mil jovens em diferentes cursos e oficinas, desde a sua inauguração: “Temos orgulho de ser referência em capacitação dos nossos jovens, que contam com apoio e acolhimento na Casa da Juventude”.

Em parcerias com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), a unidade desenvolve o Projeto Interação e o e Jovem Aprendiz, focados no mercado de trabalho. O coordenador destaca que o local também conta com o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca), com proposta de desenvolvimento integral, oferecendo acolhimento e qualificação para o mercado de trabalho.