Além dos sambas de linhas poéticas e ritmos fortes, o brilho e a beleza das fantasias encantaram a plateia Foto Divulgação

Publicado 18/02/2026 17:29 | Atualizado 18/02/2026 17:30

São João da Barra – Congos e Chinês repetiram as apresentações brilhantes de domingo (15), na Avenida do Samba, nessa terça-feira (17), no fechamento dos desfiles oficiais em São João da Barra (RJ). A marca de “Melhor Folia” foi mantida pelo município, com a classificação de carnaval da família.

As duas escolas de samba repetiram a garra refletida de enredos de referências ancestrais, resumidas nas letras dos sambas, alegorias e fantasias luxuosas. A empolgação dos integrantes “contaminou” quem assistia os desfiles, no encerramento do carnaval apontado como o melhor do interior do estado do Rio de Janeiro.

O público acompanhou do começo ao fim dos desfiles, dançando e cantando, fazendo coro de alegria com as duas agremiações. Ao lado de convidados, como a presidente da Câmara de Vereadores, Sônia Pereira, a prefeita Carla Caputti destacou o trabalho feito pelas agremiações com a subvenção destinada pela prefeitura.

Cada uma das duas escolas recebeu R$ 385 mil em recursos previstos em um termo de fomento, com a primeira parte sendo repassada em novembro de 2025, com antecedência histórica de mais de 90 dia: "Antecipamos a subvenção no ano passado e vamos antecipar mais ainda este ano, se Deus quiser”, assinalou a prefeita.

Na opinião de Carla, é importante a antecipação, porque as agremiações ganham mais tempo para os preparativos e garantir um desfile digno: “É muita felicidade poder investir no carnaval e ver esse espetáculo que as nossas escolas de samba, quase centenárias, mais uma vez deram na Avenida do Samba".

Invertendo a ordem dos desfiles de domingo, nessa terça-feira, a primeira escola a entrar na avenida foi o Chinês com o enredo “Zchuán de - O Legado dos Ancestrais”. Exibindo “Ekobé – O Canto da Resistência Ancestral”, Congos trouxe elementos da natureza em todo o desenvolvimento do desfile com alegorias e fantasias que coloriram a avenida.