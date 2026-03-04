Contribuintes do município estão orientados sobre o calendário de pagamentos do imposto desde janeiro Foto Divulgação
Desconto de 20% no IPTU tem prazo até dia 10 de março em São João da Barra
Vantagem é para quem pagar de uma só vez; prazo vale também para primeira cota do parcelamento em dez vezes
