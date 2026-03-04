Contribuintes do município estão orientados sobre o calendário de pagamentos do imposto desde janeiro - Foto Divulgação

Publicado 04/03/2026 18:45

São João da Barra – Quem optar por efetuar pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 20%, em cota única, tem até a próxima terça-feira (10), em São João da Barra (RJ). O prazo vale também para o contribuinte que preferir parcelar pagar a primeira.

São 10 parcelas no total. O boleto inclui ainda a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. O calendário aponta: 1ª parcela, 10/3; 2ª, 10/4; 3ª, 11/5; 4ª, 10/6; 5ª , 10/7; 6ª , 12/8; 7ª, 10/9; 8ª, 12/10; 9ª, 10/11; 10ª, 10/12

A Secretaria de Fazenda orienta que as guias de recolhimento estão disponíveis desde o dia 1º de fevereiro, tanto de forma virtual quanto no setor de tributos da prefeitura (Rua Barão de Barcelos, 88, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo a secretaria, o vencimento da Taxa de Localização de Estabelecimento foi em fevereiro, com opção do parcelamento em três vezes (fevereiro, março e abril). As datas de vencimento do IPTU e da Taxa de Localização foram anunciadas em janeiro, visando melhor planejamento dos contribuintes.