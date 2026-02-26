No ranking nacional, o T-Oil ficou em segundo na movimentação de óleo bruto e foi o sétimo em cargas - Foto Divulgação

No ranking nacional, o T-Oil ficou em segundo na movimentação de óleo bruto e foi o sétimo em cargas Foto Divulgação

Publicado 26/02/2026 18:28

São João da Barra – Um recorde histórico de embarques de óleo cru com destino ao exterior foi registrado, em 2025, no Porto do Açu, no município de São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro. O protagonista foi a Vast Infraestrutura, por meio do Terminal de Petróleo (T-Oil), com marca de 30,15 milhões de toneladas.

Segundo Victor Snabaitis Bomfim, CEO da Vast, a movimentação anual no terminal para atendimento ao mercado internacional foi 19% superior ao de 2024, com o T-Oil respondendo por 48% do volume de petróleo bruto embarcado para exportação, mantendo a primeira posição nesse mercado.

“O crescimento da produção e da exportação de petróleo no Brasil reforça a importância de termos uma infraestrutura logística eficiente, segura e com menor intensidade de emissões, fatores-chave para a competitividade do óleo brasileiro no mercado internacional”, pontua Snabaitis realçando que em 2025, a empresa movimentou ao todo 60,4 milhões de toneladas de óleo bruto.

“O crescimento atingiu a 20% na comparação anual, sendo o maior volume desde o início das operações, em 2016”. O diretor observa que, no ranking nacional, o T-Oil ficou em segundo lugar na movimentação nacional de óleo bruto e foi o sétimo terminal que mais movimentou cargas no país no ano passado.

“Os números foram registrados em um cenário de expansão do setor portuário nacional”, assinala resumindo que, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a movimentação portuária brasileira atingiu 1,4 bilhão de toneladas em 2025, alta de 6,1% em relação a 2024.

ELEMENTO-CHAVE - “O T-Oil realizou 229 operações de transbordo de petróleo (double banking), 20% acima de 2024, e foi responsável por 69% da movimentação das empresas do grupo Prumo Logística”, enfatiza Snabaitis enfatizando que a Vast atende atualmente 12 operadoras de óleo e gás atuantes no país.

Trata-se da proprietária do único terminal privado no Brasil autorizado a operar navios da classe VLCC (Very Large Crude Carrier), com licença para movimentar até 1,2 milhão de barris por dia. “Além do T-Oil, a empresa é proprietária do Terminal de Líquidos do Açu (TLA), empreendimento estratégico para a movimentação de líquidos e a logística de combustíveis marítimos no país”, salienta.

Outro fator relevante citado pelo CEO é que, em 2025, a Vast iniciou a construção do parque de tancagem do terminal, que contará com infraestrutura para armazenagem e movimentação de produtos como derivados de petróleo, químicos e biocombustíveis, ampliando o portfólio de soluções oferecidas pela empresa.

“A previsão é que as operações de tancagem tenham início no último trimestre de 2026”, adianta avaliando que o TLA também será um elemento-chave para o desenvolvimento de novas cadeias industriais no Porto do Açu, ao viabilizar a chegada, o escoamento e a distribuição de insumos essenciais para diferentes segmentos produtivos.