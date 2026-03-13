A fiscalização aconteceu em diversos locais, com as equipes constatando irregularidades e emitido notificações - Foto Divulgação

A fiscalização aconteceu em diversos locais, com as equipes constatando irregularidades e emitido notificações Foto Divulgação

Publicado 13/03/2026 16:19

São João da Barra – Em conjunto com policiais civis e militares, autoridades do governo municipal de São João da Barra (RJ) estão dando uma geral nos ferros-velhos em várias localidades. A ação em conjunto teve início quarta-feira (11), checando a legalização, e averiguar a procedência dos materiais comercializados.

A fiscalização envolve as secretarias de Segurança Pública e de Meio Ambiente; Guarda Civil, policiais civis da 145ª Delegacia de Polícia, militares e agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Além do levantamento sobre o material encontrado, houve orientação para recadastramento do local.

Uma das irregularidades foi a falta de alvará, sendo emitidas notificações dando um prazo para efetuar a legalização de acordo com o que prevê o Código Tributário Municipal. Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Anderson Campinho, a atuação se estendeu, ainda, aos fiscais do Meio Ambiente.

“Essa ação não terminou, vai prosseguir sem definição de datas, locais e horários, reunindo as forças de segurança junto aos órgãos da Prefeitura”, destaca Campinho pontuando que a expectativa é que tudo transcorra conforme o planejado.

“Não podemos dividir as equipes, porque todos precisam estar juntos para que cada um faça a sua parte no momento da abordagem”, assinala Campinho lembrando que há no município registros de proprietários presos por receptação. Sobre o relatório das ações de quarta-feira, ainda não foi divulgada.