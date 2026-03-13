Resultados da última década mantêm o porto como o segundo maior do país em movimentação de cargas Foto Divulgação
Petróleo, minério de ferro e cargas gerais fazem Porto do Açu registrar recorde
Complexo portuário encerrou 2025 com 89 milhões de toneladas movimentadas, alta de 14% em relação ao ano anterior
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Ação conjunta visa fazer levantamento sobre a situação de ferros-velhos
Fiscalização teve início quarta-feira, envolvendo agentes de órgãos municipais, policiais civis da 145ª DP, militares e Proeis
Motoristas da Saúde capacitados, em São João da Barra, para atuação segura
Coordenação de Urgência e Emergência desenvolveu atividades para profissionais da rede que atuam no TFD
Desconto de 20% no IPTU tem prazo até dia 10 de março em São João da Barra
Vantagem é para quem pagar de uma só vez; prazo vale também para primeira cota do parcelamento em dez vezes
São João da Barra representa região em conferência de nível nacional
6ª Conferência Nacional das Cidades aconteceu na última semana em Brasília, envolvendo cerca de três mil participantes
Marca histórica em embarques de óleo cru é registrada no Porto do Açu
No ano passado, Terminal de Petróleo, no complexo portuário, movimentou 30,15 milhões de toneladas para o mercado externo
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