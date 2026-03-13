Resultados da última década mantêm o porto como o segundo maior do país em movimentação de cargas - Foto Divulgação

Resultados da última década mantêm o porto como o segundo maior do país em movimentação de cargas Foto Divulgação

Publicado 13/03/2026 17:17

São João da Barra – Gerado principalmente pelos segmentos de petróleo, minério de ferro e cargas gerais, o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ) encerrou 2025 com 89 milhões de toneladas movimentadas. Significa alta de 14% em relação ao ano anterior, volume recorde, reforçando a estratégia de diversificação de portfólio.

O complexo porto-indústria apresenta crescimento médio anual de 26% na última década, resultado que o mantém como o segundo maior porto do país em movimentação de cargas. No ano passado o porto respondeu por 3% do fluxo brasileiro no comércio exterior e movimentou cerca de US$ 16 bilhões em 2025.

Petróleo (US$ 14,5 bilhões) e minério de ferro (US$ 2 bilhões) lideraram a pauta exportadora. De acordo ainda com o levantamento, o Terminal de Transbordo de Petróleo (T-Oil), operado pela Vast Infraestrutura, registrou recorde de embarques de óleo cru com destino ao exterior, com 220 milhões de barris, consolidando-se como líder de mercado nesse segmento.

Outro fator relevante envolve o Terminal de Minério de Ferro, da Ferroport; foram movimentadas 24 milhões de toneladas no ano. Com a diversificação e a expansão da base de clientes, o Terminal Multicargas (T-Mult) também bateu recorde histórico, com 2,1 milhões de toneladas movimentadas e crescimento de 32% entre 2016 e 2025.

RELEVÂNCIA MAIOR - No encerramento do ano, o terminal registrou 77 clientes ativos e 25 tipos diferentes de cargas operadas, entre elas tarugo, trigo, soja, locomotivas e milho. Eugenio Figueiredo, CEO do complexo portuário, avalia que os números refletem consistência operacional e ganho de relevância estratégica no cenário nacional.

“Os resultados confirmam nossa solidez, eficiência operacional e integração logística. Ampliamos nossa relevância no cenário nacional como plataforma estratégica para o comércio exterior e como polo de suporte a diversas cadeias produtivas”, frisa Figueiredo realçando a expectativa focada em 2026.

Ele aponta que o porto inicia o ano com projetos estruturantes em fase avançada e novos investimentos já implementados: “Temos espaço para crescer de forma disciplinada e estratégica, seja em energia, mineração, agronegócio ou indústria. Nosso foco permanece na geração de valor de longo prazo para clientes, parceiros e para o país”.