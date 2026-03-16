A Secretaria de Pesca aguarda os pescadores interessados em participar do evento, para cadastramento - Foto Divulgação

A Secretaria de Pesca aguarda os pescadores interessados em participar do evento, para cadastramento Foto Divulgação

Publicado 16/03/2026 17:18

São João da Barra – Pescadores artesanais de São João da Barra (RJ) terão oportunidade de estreitar o relacionamento com os consumidores locais e turistas, através da Primeira Feira do Pescado. O evento é da Secretaria de Pesca e Aquicultura e está programado para os dias dois e três de abril, em Atafona.

Segundo o secretário, Cláudio Márcio Martins, para participar, os interessados devem se cadastrar, a partir desta segunda-feira (16), até o dia 27, na secretaria (Rua Jorge Moreira Costa, nº 16 - Atafona), das 9h às 16h. São exigidos Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP), CPF e comprovante de residência.

“O objetivo é ampliar o canal de vendas da produção, aproveitando também o fluxo maior de pessoas no local durante o feriado, já que Atafona é também uma das referências turísticas do município”, ratifica Martins realçando que o festival será realizado no principal polo pesqueiro do município.

“A iniciativa une o potencial pesqueiro e turístico de Atafona, sendo uma oportunidade tanto para o pescador, que poderá comercializar os seus produtos diretamente com o consumidor, quanto para as pessoas que estarão em Atafona durante o feriado, que terão acesso ao pescado de qualidade”. O secretário reforça que é uma grande oportunidade de visibilidade para o setor de pesca sanjoanense.