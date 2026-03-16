A Secretaria de Pesca aguarda os pescadores interessados em participar do evento, para cadastramento Foto Divulgação
Feira do Pescado no início de abril reúne pescadores e amplia canal de vendas
Iniciativa está programado para Atafona, uma das referências turísticas do município; ´´e focada nos pescadores artesanais
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Petróleo, minério de ferro e cargas gerais fazem Porto do Açu registrar recorde
Complexo portuário encerrou 2025 com 89 milhões de toneladas movimentadas, alta de 14% em relação ao ano anterior
Ação conjunta visa fazer levantamento sobre a situação de ferros-velhos
Fiscalização teve início quarta-feira, envolvendo agentes de órgãos municipais, policiais civis da 145ª DP, militares e Proeis
Motoristas da Saúde capacitados, em São João da Barra, para atuação segura
Coordenação de Urgência e Emergência desenvolveu atividades para profissionais da rede que atuam no TFD
Desconto de 20% no IPTU tem prazo até dia 10 de março em São João da Barra
Vantagem é para quem pagar de uma só vez; prazo vale também para primeira cota do parcelamento em dez vezes
São João da Barra representa região em conferência de nível nacional
6ª Conferência Nacional das Cidades aconteceu na última semana em Brasília, envolvendo cerca de três mil participantes
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