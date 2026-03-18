Evento será realizado no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, a partir das 8h - Foto Divulgação

Evento será realizado no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, a partir das 8h Foto Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:09

São João da Barra – “Training Camp de Muay Thai, Kickboxing e Boxe” movimenta o próximo sábado (21), a partir das 8h, no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, em São João da Barra (RJ). O objetivo é promover os esportes de combate na região norte fluminense.

A iniciativa é da equipe Miranda Top Team (MTT), em parceria com o governo municipal, por meio da Secretaria de Esportes. Podem participar atletas da região com cinco anos de idade em diante, desde que estejam vestidos com roupas adequadas e tênis; propõe, também, fazer um intercâmbio com diferentes atletas, escolas e modalidades de luta.

Segundo a organização do evento, mais de 10 equipes de artes marciais estarão envolvidas: “A previsão é que reúna cerca de 100 atletas de diferentes municípios, que serão recebidos com uma mesa de frutas e isotônico, além de água durante o treino. A abertura será marcada por uma corrida, com trajeto no centro da cidade.

“Iniciaremos o Training Camp com uma corrida pelas principais ruas do Centro e na chegada começaremos com os treinos de muay thai, seguido pelo de kickboxing e finalizaremos com boxe”, resume o professor Sérgio Mansur explicando que não haverá combates, apenas treinamento.

Gabriel Batista, bicampeão brasileiro de muay thai, medalhista em dois mundiais e campeão profissional na Tailândia é um dos atletas confirmados. Também, Yasmin Manhães, atleta de kickboxing várias vezes campeã estadual e terceiro lugar na Copa do Mundo na Itália tem participação confirmada.