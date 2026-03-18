Evento será realizado no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, a partir das 8h Foto Divulgação
São João da Barra programa ‘treinão’ de artes marciais no fim de semana
Objetivo é promover os esportes de combate na região; para participar, é necessário o atleta ter, no mínimo, cinco anos de idade
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São João da Barra é destacada pelo MEC e recebe Selo Prata em alfabetização
Reconhecimento é baseado no desempenho da rede municipal, focado nos avanços em políticas educacionais
Feira do Pescado no início de abril reúne pescadores e amplia canal de vendas
Iniciativa está programado para Atafona, uma das referências turísticas do município; ´´e focada nos pescadores artesanais
Petróleo, minério de ferro e cargas gerais fazem Porto do Açu registrar recorde
Complexo portuário encerrou 2025 com 89 milhões de toneladas movimentadas, alta de 14% em relação ao ano anterior
Ação conjunta visa fazer levantamento sobre a situação de ferros-velhos
Fiscalização teve início quarta-feira, envolvendo agentes de órgãos municipais, policiais civis da 145ª DP, militares e Proeis
Motoristas da Saúde capacitados, em São João da Barra, para atuação segura
Coordenação de Urgência e Emergência desenvolveu atividades para profissionais da rede que atuam no TFD
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