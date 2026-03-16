Daniel Damasceno comenta que "o Selo reforça o direcionamento das políticas públicas adotadas no município - Foto Divulgação

Daniel Damasceno comenta que "o Selo reforça o direcionamento das políticas públicas adotadas no município Foto Divulgação

Publicado 16/03/2026 17:35

São João da Barra – A rede municipal de ensino de São João da Barra (RJ) é premiada nacionalmente, por estar comprometida com a alfabetização das crianças na idade certa. A certificação é do Ministério da Educação (MEC), que garante ao município o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Prata.

O resultado foi divulgado no final de fevereiro, como parte das ações do Compromisso

Nacional Criança Alfabetizada (CNCA)O. A distinção é definida com base em indicadores que medem desde a qualificação dos professores até a eficácia da gestão educacional.

Segundo o secretário de Educação, Daniel Damasceno, a avaliação leva em consideração, também, o acompanhamento do desempenho dos alunos e a adoção de estratégias para recuperação da aprendizagem: “O reconhecimento reforça o direcionamento das políticas públicas adotadas no município”.

Damasceno comemora que receber o Selo Prata mostra que São João da Barra está avançando de forma consistente: “É resultado de planejamento, investimento na formação dos profissionais e do acompanhamento próximo das nossas escolas, sempre com foco na aprendizagem dos alunos”.

Para a articuladora municipal do programa, Luciana Paula, o resultado reflete o comprometimento coletivo da rede: “Essa conquista é construída diariamente por todos que fazem a educação acontecer. É um trabalho integrado, que envolve dedicação e responsabilidade com o futuro das nossas crianças”.

De acordo com o secretário, a meta é seguir evoluindo: “Entre as prioridades estão a ampliação das ações de formação continuada, o fortalecimento das práticas pedagógicas e o monitoramento constante dos indicadores educacionais, buscando novos avanços nos próximos ciclos de avaliação”.