Em Atafona a situação é mais grave e acontece há décadas, com o mar tomando espaços gigantescos na região Foto Divulgação
Erosão costeira em São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Licitação para contratação da empresa responsável pelo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental tem nova etapa
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"Dia D" sábado em São João da Barra contra influenza e sarampo
Campanha vai até 30 de maio, com foco nos grupos prioritários; haverá também atualização de caderneta vacinal contra sarampo
São João da Barra programa ‘treinão’ de artes marciais no fim de semana
Objetivo é promover os esportes de combate na região; para participar, é necessário o atleta ter, no mínimo, cinco anos de idade
São João da Barra é destacada pelo MEC e recebe Selo Prata em alfabetização
Reconhecimento é baseado no desempenho da rede municipal, focado nos avanços em políticas educacionais
Feira do Pescado no início de abril reúne pescadores e amplia canal de vendas
Iniciativa está programado para Atafona, uma das referências turísticas do município; ´´e focada nos pescadores artesanais
Petróleo, minério de ferro e cargas gerais fazem Porto do Açu registrar recorde
Complexo portuário encerrou 2025 com 89 milhões de toneladas movimentadas, alta de 14% em relação ao ano anterior
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