São João da Barra terá várias repartições públicas fechadas também quinta-feira, por conta da Sexta-feira da Paixão Foto Divulgação
Ponto facultativo na "Quinta-feira Santa" define feriadão em São João da Barra
Decreto assinado pela prefeita Carla Caputi leva em consideração o caráter cultural e religioso do período de Circuito Religioso
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Erosão costeira em São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Licitação para contratação da empresa responsável pelo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental tem nova etapa
"Dia D" sábado em São João da Barra contra influenza e sarampo
Campanha vai até 30 de maio, com foco nos grupos prioritários; haverá também atualização de caderneta vacinal contra sarampo
São João da Barra programa ‘treinão’ de artes marciais no fim de semana
Objetivo é promover os esportes de combate na região; para participar, é necessário o atleta ter, no mínimo, cinco anos de idade
São João da Barra é destacada pelo MEC e recebe Selo Prata em alfabetização
Reconhecimento é baseado no desempenho da rede municipal, focado nos avanços em políticas educacionais
Feira do Pescado no início de abril reúne pescadores e amplia canal de vendas
Iniciativa está programado para Atafona, uma das referências turísticas do município; ´´e focada nos pescadores artesanais
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