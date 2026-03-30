São João da Barra terá várias repartições públicas fechadas também quinta-feira, por conta da Sexta-feira da Paixão - Foto Divulgação

São João da Barra terá várias repartições públicas fechadas também quinta-feira, por conta da Sexta-feira da Paixão Foto Divulgação

Publicado 30/03/2026 18:03

São João da Barra – Focado no caráter cultural e religioso do período das celebrações do Circuito Religioso, o governo de São João da Barra (RJ) decretou ponto facultativo na “Quinta-feira Santa” (2), por conta do feriado da Sexta-feira da Paixão (3). À exceção de serviços essenciais, setores da administração municipal não funcionarão no feriadão.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que, ao decretar o ponto facultativo, a prefeita Carla Caputi levou em consideração, entre outras questões, os costumes e práticas culturais amplamente difundidos no município, que atualmente celebra o seu Circuito Religioso.

A Secom lembra que a “Quinta-feira Santa” integra o calendário religioso cristão, data tradicionalmente observada por significativa parcela da população, de relevância social, cultural e religiosa. “Os setores responsáveis pelos serviços públicos essenciais ou indispensáveis, cujas atividades não podem ser paralisadas, são excetuados no decreto de ponto facultativo”, ratifica.

O decreto foi publicado nesta segunda-feira (30) e diz que entre as exceções estão também as atividades da Coordenadoria-Geral de Licitações e Contratos, especificamente na realização de licitações eventualmente agendadas e na continuidade da contagem de prazos de licitações previamente designadas.