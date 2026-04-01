Operação envolveu dois navios-tanque da classe Suezmax e integra a logística de escoamento da produção do campo - Foto Divulgação

Operação envolveu dois navios-tanque da classe Suezmax e integra a logística de escoamento da produção do campo Foto Divulgação

Publicado 01/04/2026 18:02

São João da Barra - Com destino ao mercado internacional, a Vast Infraestrutura realizou, no último sábado (28), a primeira operação de transbordo de petróleo da ExxonMobil no Brasil, movimentando um milhão de barris do Campo de Bacalhau no Terminal de Petróleo da T-Oil no Porto do Açu, em São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com Victor Snabaitis Bomfim, CEO da Vast, a operação envolveu dois navios-tanque da classe Suezmax – o petroleiro Primeway e o aliviador Windsor Knutsen – e integra a logística de escoamento da produção do campo, localizado na Bacia de Santos: “Essa movimentação demonstra a capacidade do T-Oil de atender projetos de grande porte do pré-sal com segurança, eficiência e confiabilidade”.

Knutsen explica que o projeto de Bacalhau marcou a primeira produção da ExxonMobil no Brasil após mais de um século de presença no país. O campo é operado pela Equinor (40%) em parceria com a ExxonMobil Brasil (40%) e Petrogal Brasil (20%), sob regime de partilha de produção, com a PPSA como gestora do contrato.

“Atualmente, a Vast atende uma carteira de 13 clientes no total, incluindo as operações do Terminal de Líquidos do Açu (TLA). A ExxonMobil é o cliente mais recente a integrar a carteira”, pontua o diretor da Vast acentuando que o T-Oil é o único terminal privado do Brasil autorizado a operar navios da classe VLCC (Very Large Crude Carrier).

“A Vast possui licença para movimentar até 1,2 milhão de barris por dia; em 2025, movimentou 30,6 milhões de toneladas de petróleo destinadas ao mercado externo”, enfatiza Knutsen realçando que, com esse volume, o terminal respondeu por 48% do petróleo bruto embarcado via terminais no país para exportação, mantendo a liderança nesse segmento.