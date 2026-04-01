Operação envolveu dois navios-tanque da classe Suezmax e integra a logística de escoamento da produção do campo Foto Divulgação
Primeira operação de transbordo de petróleo da Mobil acontece no Brasil
Movimentando um milhão de barris do Campo de Bacalhau, projeto é desenvolvido, após 110 anos, no país no terminal de Petróleo da T-Oil
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São João da Barra é destacado no radar, por meio do leilão da EF-118
Desdobramento está previsto para o primeiro semestre do ano; município é um dos primeiros a sentir impactos
Ponto facultativo na "Quinta-feira Santa" define feriadão em São João da Barra
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Erosão costeira em São João da Barra é pauta prioritária do governo municipal
Licitação para contratação da empresa responsável pelo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental tem nova etapa
"Dia D" sábado em São João da Barra contra influenza e sarampo
Campanha vai até 30 de maio, com foco nos grupos prioritários; haverá também atualização de caderneta vacinal contra sarampo
São João da Barra programa ‘treinão’ de artes marciais no fim de semana
Objetivo é promover os esportes de combate na região; para participar, é necessário o atleta ter, no mínimo, cinco anos de idade
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