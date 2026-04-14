O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary, 783, centro da cidade, e atende das 8h às 17h - Foto Divulgação

O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary, 783, centro da cidade, e atende das 8h às 17h Foto Divulgação

Publicado 14/04/2026 18:30 | Atualizado 14/04/2026 18:31

São João da Barra – Uma oportunidade para quem está desempregado entrar ou retornar ao mercado de trabalho em São João da Barra (RJ) é o Balcão de Oportunidades, mantido pelo governo municipal. Está localizado na Avenida Rotary, 783, no centro da cidade, e atende das 8h às 17h.

Segundo a divulgação, nesta terça-feira (14), do total de ofertas, 134 são locais e as demais direcionadas à região, para todos os níveis de escolaridades. O interessado pode comparecer à sede da unidade ou acessar o mural de oportunidades, nas abas “Mural de oportunidades” e “Vagas.com – SJB”.

Os detalhes estão no site oficial da prefeitura (www.sjb.rj.gov.br), onde os cargos disponíveis no Sistema Automatizado de Gestão da Empregabilidade (SAGE). É necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado, para solicitar uma das vagas disponibilizadas.

O Balcão de Oportunidades integra à Superintendência de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e reforça que as chances de ingresso no mercado de trabalho, que estão em constante atualização, contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Além do atendimento presencial, o programa disponibiliza, ainda, WhatsApp Business (22) 2741-1420 e o telefone (22) 2741-8449 – ramais 327 e 328. Nesses números os candidatos podem obter informações, suporte e atualizações sobre novas vagas.; entre ela, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de operações, almoxarife e analista de contratos.