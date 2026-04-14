O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary, 783, centro da cidade, e atende das 8h às 17h Foto Divulgação
Balcão garante 783 oportunidades para desempregados em São João da Barra
Do total de ofertas, 134 são locais e as demais direcionadas à região, para todos os níveis de escolaridades
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Estratégia com foco em estudos técnicos sobre erosão avança em SJ da Barra
Resultado de licitação para contratação de empresa para levantamento sai até dia 27; anúncio foi feito nesta segunda-feira
Estudos confirmam ameaça de redução alta nos royalties de São João da Barra
Superintendência de Petróleo e Gás do município demonstra que situação pode ficar crítica se a redistribuição for aprovada
Redistribuição dos royalties pode tirar 85% do montante sanjoanense
Votação está prevista para seis de maio no STF; São João da Barra está engajado em movimento contra proposta da nova lei
Primeira operação de transbordo de petróleo da Mobil acontece no Brasil
Movimentando um milhão de barris do Campo de Bacalhau, projeto é desenvolvido, após 110 anos, no país no terminal de Petróleo da T-Oil
São João da Barra é destacado no radar, por meio do leilão da EF-118
Desdobramento está previsto para o primeiro semestre do ano; município é um dos primeiros a sentir impactos
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