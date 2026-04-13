Carla Caputi avalia que estudo é essencial para se buscar alternativas visando conter a erosão - Foto Divulgação

Carla Caputi avalia que estudo é essencial para se buscar alternativas visando conter a erosão Foto Divulgação

Publicado 13/04/2026 18:58

São João da Barra – O desdobramento das articulações focadas em estudos sobre o fenômeno do avanço do mar no litoral de São João da Barra (RJ) terá definido, até o próximo dia 27, o resultado da licitação para contratar a empresa que realizará estudos técnicos para contenção da erosão costeira em Atafona e no Açu.

A informação é da prefeita Carla Caputi, divulgada nesta segunda-feira (13), após a tradicional missa campal da Festa de Nossa Senhora da Penha, em Atafona, da qual participaram centenas de fiéis. Ela estava acompanhada da deputada estadual Carla Machado.

“O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Eevitea) é uma etapa fundamental para avançar em soluções concretas para o problema”, destaca Caputi frisando: “O estudo é essencial para que possamos buscar alternativas viáveis para conter a erosão no nosso litoral”. A prefeita lembra que o processo licitatório já teve a classificação das propostas técnicas divulgada.

“Conta com duas empresas na disputa; a Caruso Soluções Ambientais & Tecnológicas, que obteve 38.153 pontos; e a Maurício Torronteguy Consultoria e Negócios (MTCN), com 34.711 pontos; ambas são de Santa Catarina. A prefeita tem acompanhado o problema de perto e já participou de várias visitar aos locais.

A participação de Caputi na missa campal marcou a valorização dispensada por ela à tradição. Um dos pontos marcantes da celebração foi a lembrança da de Soninha Ferreira, ex-presidente da Irmandade de Nossa Senhora da Penha, homenageada também pelo seu legado à frente do SOS Atafona, onde a prefeita visitou uma exposição de fotos sobre a praia.

A mostra foi organizada pelo SOS junto com CasaDuna. Caputi reforçou a importância de mobilizar esforços em torno da preservação do litoral. A missa campal foi celebrada pelo bispo diocesano de Campos dos Goytacazes, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, e reuniu também e várias autoridades municipais, além de representes dos Legislativos estadual e federal.