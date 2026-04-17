Proposta vale apenas para publicação (individual ou coletiva) de 10 obras literárias de autores sanjoanenses - Foto Divulgação

Proposta vale apenas para publicação (individual ou coletiva) de 10 obras literárias de autores sanjoanenses Foto Divulgação

Publicado 17/04/2026 16:41

São João da Barra – Escritores que buscam apoio para publicação de suas obras (individuais ou coletivas) em São João da Barra (RJ) têm incentivo do governo municipal, por meio do Edital de Literatura Narciza Amália, com investimento de R$ 50 mil. As inscrições terminariam nessa quinta-feira (16), mas foram prorrogadas para oito de maio.

Serão contempladas 10 obras de autores sanjoanenses, cabendo a cada um R$ 5 mil. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, pelo e-mail editais.cultura@sjb.rj.gov.br. Os detalhes estão no portal oficial da prefeitura, que divulga algumas novidades, como a liberação para participação de menor de idade.

Outros pontos novos são a necessidade de o livro já estar concluído no ato da inscrição; tiragem mínima de 100 exemplares; fortalecimento do sistema de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência; e bonificação para as obras que estiverem inseridas em critérios específicos, como forma de inclusão e fomento às minorias.

De acordo com a divulgação, há incentivo também para obra inédita e autor estreante: “Os proponentes podem ser inscrever na categoria artístico-histórico-literário ou acadêmico e seus livros serão analisados por uma comissão literária formada por especialistas na área com qualificação técnica”, ressalta o edital, que homenageia a sanjoanense Narciza Amália.

A poetisa e tradutora foi considerada a primeira jornalista profissional do Brasil. Com a publicação do livro de poesias “Nebulosas” em 1872, se projetou entre os literatos da época, inclusive o imperador D. Pedro II. A sanjoanense ainda ganhou destaques como crítica literária, abolicionista, republicana, feminista e professora; sendo uma das mais belas e notáveis mulheres do século XIX.