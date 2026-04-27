O curso "Drones e impressoras 3D: Operação e Manutenção" será realizado no Campus do Instituto Federal Fluminense Foto Divulgação
Parceria entre IFF e governo municipal disponibiliza vagas em curso grátis
Pode participar quem tiver idade igual ou superior a 14 anos no ato da matrícula e, no mínimo, ensino fundamental completo
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Pode participar quem tiver idade igual ou superior a 14 anos no ato da matrícula e, no mínimo, ensino fundamental completo
Estratégia do Balcão de Oportunidades é uma das estruturas da empregabilidade
Intermediação pelo sistema contribui para que o município apresente desempenho positivo na geração de empregos formais
Agricultura e Obras realizam melhorias em vias após ouvir produtores rurais
Foram mais de 400 procedimentos nos últimos três meses, visando a facilitação do escoamento da produção agrícola
Governo municipal disponibiliza R$ 50 mil para escritores publicarem obras
Liberação é garantida por meio do Edital Narciza Amália; inscrições foram prorrogadas, dessa quinta-feira para oito de maio
Porto do Açu conta com condomínio e pátio estruturados para caminhões
Empreendimentos têm cerca de 300 mil metros quadrados; investimentos totais estão estimados em R$ 250 milhões
Balcão garante 783 oportunidades para desempregados em São João da Barra
Do total de ofertas, 134 são locais e as demais direcionadas à região, para todos os níveis de escolaridades
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