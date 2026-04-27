O curso "Drones e impressoras 3D: Operação e Manutenção" será realizado no Campus do Instituto Federal Fluminense - Foto Divulgação

O curso "Drones e impressoras 3D: Operação e Manutenção" será realizado no Campus do Instituto Federal Fluminense Foto Divulgação

Publicado 27/04/2026 16:54

São João da Barra – Unindo tecnologia, inovação e qualificação profissional, o governo de São João da Barra (RJ), por meio da Secretaria de Educação providencia o curso gratuito “Drones e impressoras 3D: Operação e Manutenção”. É realizado em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF).

Para se inscrever, o interessado deve acessar inscricoes.iff.edu.br, até o dia primeiro de maio. Vale para quem tiver idade igual ou superior a 14 anos completos no ato da matrícula; no mínimo, ensino fundamental completo; e disponibilidade de horário para as aulas presenciais.

São disponibilizadas 15 vagas - com reserva de duas para pessoas com deficiência (CPD) e oito para público feminino - será por sorteio eletrônico, no dia seis de maio, utilizando o sistema do próprio IFF. Segundo o secretário de Educação Daniel Damasceno, a carga horária será de 200 horas, com aulas às terças, quintas e sextas, das 13h às 17h.

O cronograma foi divulgado nesta segunda-feira (27): no dia sete de maio acontece a divulgação do resultado do sorteio, com recursos no dia oito e resultado dos recursos, final e convocação para a matrícula no dia 11. Os aprovados na seleção terão de 12 a 22 de maio para matrículas. Todas as informações, resultados e convocações serão divulgados no portal do IFF.

Damasceno destaca que o evento é ofertado na modalidade presencial, no âmbito do Programa Pronatec Empreender – Bolsa-Formação: “O curso de Drones e Impressoras 3D representa uma oportunidade muito importante para nossos jovens, porque estamos falando de uma formação alinhada às novas demandas do mercado de trabalho”.

O secretário observa que os estudantes são preparados para áreas que crescem cada vez mais e que exigem mão de obra especializada: “Além disso, o acesso gratuito amplia as chances de inclusão e abre portas para o empreendedorismo e para novas perspectivas de futuro”. A seleção será feita de acordo com a posição do candidato inscrito.