O retorno da carreata com imagem de Nossa Senhora à capela está previsto para quarta-feira, às 18h30 - Foto Divulgação

O retorno da carreata com imagem de Nossa Senhora à capela está previsto para quarta-feira, às 18h30 Foto Divulgação

Publicado 07/05/2026 19:46

São João da Barra – Refletindo a fé da população, São João da Barra (RJ) marca o mês de maio celebrando Nossa Senhora de Fátima em várias localidades. A programação é extensa, começando nesta quinta-feira (7) no distrito de Cazumbá, até domingo (10), quando tem início no bairro que leva o nome da santa, no centro da cidade, fechando quarta-feira (13).

A divulgação é feita pelo governo municipal e aponta missa, novena, procissão, coroação, carreata, louvor e show católico nas celebrações. Como ponto alto do encerramento em Cazumbá está programado, domingo, a 31ª Carreata de Nossa Senhora de Fátima.

A saída está programada para às 18h, após missa, em Mato Escuro, com chegada prevista para as 19h30, em Cazumbá, sendo recepcionada pela banda católica Novo Dom; em seguida, haverá coroação com o grupo teatral de Atafona. As celebrações continuam às 20h, com o retorno da Banda Novo Dom, para uma noite de louvor.

Já em Palacete, estará acontecendo, no domingo, às 17h, missa celebrada pelo padre Antônio Marcelo, e cantada pela Pastoral do Canto Litúrgico; procissão e novena com a participação do Terço da Misericórdia. Dia 13, a partir das 19h, acontece celebração da palavra, com a ministra da Eucaristia Andréia; coroação e encerramento dos festejos e início das festividades de Santa Rita de Cássia.

No Bairro Nossa Senhora de Fátima, a programação inclui terço mariano, ladainha, celebração da palavra, carreata, missa e procissão. Na terça-feira, às 19h, após a celebração da palavra, haverá a carreata de Nossa Senhora de Fátima até a Igreja Matriz de São João Batista, onde a imagem da santa permanecerá até o dia seguinte. A programação completa está no portal da prefeitura.