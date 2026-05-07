O retorno da carreata com imagem de Nossa Senhora à capela está previsto para quarta-feira, às 18h30 Foto Divulgação
Mês de maio marca celebração à Nossa Senhora de Fátima, até o dia 13
Programação está no portal da prefeitura; constam missa, novena, procissão, coroação, carreata, louvor e show católico
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Fim de semana com o espetáculo ‘Viva!’, de quem nasceu no picadeiro
Apresentações estão programadas para os teatros do Sesc, em São João da Barra (sábado) e em Campos dos Goytacazes
Cartão Universitário tem novos critérios e inscrições vão até quinta-feira
Secretaria de Educação de São João da Barra publicou detalhes no Diário Oficial; inscrição é de forma online
São João da Barra confirma empresa para estudo sobre erosão costeira
Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia venceu o processo licitatório; publicação está no Diário Oficial desta segunda-feira
Parceria entre IFF e governo municipal disponibiliza vagas em curso grátis
Pode participar quem tiver idade igual ou superior a 14 anos no ato da matrícula e, no mínimo, ensino fundamental completo
Estratégia do Balcão de Oportunidades é uma das estruturas da empregabilidade
Intermediação pelo sistema contribui para que o município apresente desempenho positivo na geração de empregos formais
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