Daniel Damasceno avalia que a iniciativa desperta nos estudantes valores essenciais, como respeito e cidadania - Foto Divulgação

Daniel Damasceno avalia que a iniciativa desperta nos estudantes valores essenciais, como respeito e cidadania Foto Divulgação

Publicado 11/05/2026 15:31 | Atualizado 11/05/2026 15:38

São João da Barra - “Com cooperação, a gente encontra a solução”. Este é o tema da 15ª edição do Concurso Cultural do Instituto Sicoob, desenvolvido em parceria com o governo de São João da Barra, o Programa Municipal de Leitura e a coordenação de Língua Portuguesa. Visa incentivar criatividade, cooperação e cidadania e inscrições vão até sexta-feira (15).

Destinado aos estudantes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (3° e 5° anos) e Anos Finais (7° e 9° anos), além de estudantes do Acelera , das turmas AA, A1, A2 e A3, o concurso busca envolver escolas, alunos e a comunidade escolar na promoção da cultura de cooperação. É dividido em quatro categorias: desenho, poema, texto narrativo e tira em quadrinhos.

Pelos critérios, cada aluno será responsável pela elaboração individual do trabalho, que deverá ser desenvolvido no ambiente escolar, com orientação do professor. “Os trabalhos submetidos precisam ser obras autorais, originais e inéditas”, explica o secretário de Educação, Daniel

Damasceno. Serão premiados os vencedores das etapas local, regional e nacional.

“O tema deste ano busca estimular crianças e jovens a compreenderem que os desafios coletivos podem ser solucionados por meio da cooperação, do diálogo e da empatia, reforçando a importância das atitudes cidadãs e a ideia de que ninguém cresce sozinho”, assinala o secretário orientando que todas as informações podem ser obtidas no portal da prefeitura.

“Ações como essa incentivam a criatividade, fortalecem o aprendizado e despertam nos estudantes valores essenciais, como cooperação, respeito e cidadania”, realça Damasceno para quem o concurso também aproxima a escola da comunidade e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos.