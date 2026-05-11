Daniel Damasceno avalia que a iniciativa desperta nos estudantes valores essenciais, como respeito e cidadania Foto Divulgação
Damasceno. Serão premiados os vencedores das etapas local, regional e nacional.
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Daniel Damasceno avalia que a iniciativa desperta nos estudantes valores essenciais, como respeito e cidadania Foto Divulgação
Escolas municipais e privadas têm até dia 15 para inscrição em Concurso Cultural
Realização será desenvolvida em parceria e busca envolver a comunidade escolar na promoção da cultura de cooperação
Mês de maio marca celebração à Nossa Senhora de Fátima, até o dia 13
Programação está no portal da prefeitura; constam missa, novena, procissão, coroação, carreata, louvor e show católico
Fim de semana com o espetáculo ‘Viva!’, de quem nasceu no picadeiro
Apresentações estão programadas para os teatros do Sesc, em São João da Barra (sábado) e em Campos dos Goytacazes
Cartão Universitário tem novos critérios e inscrições vão até quinta-feira
Secretaria de Educação de São João da Barra publicou detalhes no Diário Oficial; inscrição é de forma online
São João da Barra confirma empresa para estudo sobre erosão costeira
Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia venceu o processo licitatório; publicação está no Diário Oficial desta segunda-feira
Parceria entre IFF e governo municipal disponibiliza vagas em curso grátis
Pode participar quem tiver idade igual ou superior a 14 anos no ato da matrícula e, no mínimo, ensino fundamental completo
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