As embarcações devem estar prontas com antecedência de uma hora no local de início do evento Foto Divulgação
Tradicional Desfile Fluvial de São João da Barra acontece dia 23 de junho
Inscrições estão abertas nas secretarias de Cultura e de Pesca; evento integra ao Circuito Junino e terá R$ 32.500 em premiação
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Escolas municipais e privadas têm até dia 15 para inscrição em Concurso Cultural
Realização será desenvolvida em parceria e busca envolver a comunidade escolar na promoção da cultura de cooperação
Mês de maio marca celebração à Nossa Senhora de Fátima, até o dia 13
Programação está no portal da prefeitura; constam missa, novena, procissão, coroação, carreata, louvor e show católico
Fim de semana com o espetáculo ‘Viva!’, de quem nasceu no picadeiro
Apresentações estão programadas para os teatros do Sesc, em São João da Barra (sábado) e em Campos dos Goytacazes
Cartão Universitário tem novos critérios e inscrições vão até quinta-feira
Secretaria de Educação de São João da Barra publicou detalhes no Diário Oficial; inscrição é de forma online
São João da Barra confirma empresa para estudo sobre erosão costeira
Caruso Jr. Estudos Ambientais & Engenharia venceu o processo licitatório; publicação está no Diário Oficial desta segunda-feira
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