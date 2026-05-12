As embarcações devem estar prontas com antecedência de uma hora no local de início do evento - Foto Divulgação

As embarcações devem estar prontas com antecedência de uma hora no local de início do evento Foto Divulgação

Publicado 12/05/2026 16:53

São João da Barra – Com premiação total de R$ 32.500 para os oito primeiros colocados, o Desfile Fluvial do Padroeiro São João Batista – um dos mais tradicionais eventos culturais do Circuito Junino de São João da Barra (RJ) – está confirmado para 23 de junho, no Rio Paraíba, em Atafona. As inscrições vão até o dia 15 do mesmo mês, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Os interessados podem procurar a Secretaria de Cultura (Rua São João, nº 292, centro) ou a Secretaria de Pesca (Rua Jorge Moreira da Costa, nº 16.a). De acordo com o secretário de Cultura, Gil Miranda, a premiação será: 1º lugar, R$ 10 mil + troféu; segundo, R$ 7 mil + troféu; terceiro, R$ 5 mil + troféu; quarto, R$ 4 mil + troféu; quinto, R$ 3 mil; sexto, R$ 2 mil; sétimo, R$ 1 mil; oitavo, R$ 500.

No ato da inscrição devem ser apresentadas cópias da identidade; CPF; comprovante de residência; cartão da conta bancária do responsável pela inscrição; procuração para recebimento de premiação (caso o participante não tenha conta bancária ou esteja impossibilitado de recebê-la); e Certidão Negativa de Débitos Municipal.

O secretário explica que, dia 23 de junho, as embarcações concorrentes serão avaliadas nos critérios Tema (abordagem proposta da temática), Criatividade (forma de execução do tema), Ornamentação e Conjunto (concretização/resultado, além da movimentação expressiva dos participantes, na animação e expressão de personagens e componentes presentes na embarcação).

O regulamento aponta que o número de participantes em cada embarcação deve seguir o exigido pela Capitania dos Portos, com equipamentos de segurança. Não serão permitidos churrascos e fogos nas embarcações (que devem estar prontas com antecedência de uma hora); também é vedada a participação de menores de idade no concurso.