Lançamento da ferramenta aconteceu na manhã desta segunda-feira, no auditório do Instituto Federal Fluminense - Foto Divulgação

Lançamento da ferramenta aconteceu na manhã desta segunda-feira, no auditório do Instituto Federal Fluminense Foto Divulgação

Publicado 18/05/2026 14:42

São João da Barra – Buscando modernizar os processos administrativos da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação de São João da Barra (RJ) lançou, nesta segunda-feira (18), às 9h, no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF/SJB), a plataforma Sistema RH (Relações Humanas) Semed.

Paralelamente, o evento também marcou o início do treinamento prático dos gestores escolares que utilizarão a nova ferramenta, utilizando a estrutura tecnológica disponibilizada

pelo Instituto Federal Fluminense, parceiro da iniciativa na cessão do espaço para a atividade.

A coordenadora de Recursos Humanos da Semed, Camila Figueiredo, pontua que a implantação ocorrerá de forma gradual: “O módulo interno de Gestão de Servidores já está em funcionamento no Setor de Controle Educacional. Já o módulo de Gestão de Frequência começará a operar oficialmente nas escolas da sede a partir de junho”.

O prazo visa permitir acompanhamento técnico presencial durante o período inicial de adaptação. Camila ressalta que também foi criado um ambiente de testes idêntico ao sistema oficial, possibilitando que os gestores realizem treinamentos e simulações sem interferir nos dados reais da prefeitura.

O estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Edson Ribeiro Ferreira, bolsista do Programa Cartão Universitário, foi quem desenvolveu a plataforma, como contrapartida acadêmica ao benefício recebido por ele entre agosto de 2025 e julho de 2026.

MAIOR AGILIDADE - coordenadora observa que representa um exemplo de retorno dos investimentos públicos em educação para a própria gestão municipal. Ela frisa que o RH Semed surge para substituir o antigo modelo utilizado pelo Setor de Controle Educacional, criado em 2017 pelo próprio desenvolvedor.

“Soluciona um dos principais gargalos administrativos da secretaria: o processo de entrega, conferência e lançamento dos atestados de frequência dos servidores. Até então, o procedimento era totalmente manual”. Camila lembra como era desenvolvido o procedimento.

“Os diretores das unidades escolares precisavam se deslocar mensalmente até a secretaria para entregar folhas de ponto, ofícios e atestados impressos. Os dados eram conferidos e digitados manualmente em planilhas antes do envio à Secretaria de Administração”, resume comparando que com a implantação da nova plataforma, todo o fluxo passará a ser digital.

PRINCIPAIS AVANÇOS - “Desde o lançamento das ocorrências pelas escolas até a geração dos relatórios finais, todas as etapas serão realizadas dentro do sistema”, assinala enfatizando que, entre os principais avanços está a automação documental: “Os ofícios serão gerados automaticamente, assinados eletronicamente pelos diretores e encaminhados diretamente ao Controle Educacional”.

O secretário de Educação, Daniel Damasceno, ratifica que a mudança deve reduzir significativamente o tempo gasto nos processos administrativos, além de diminuir falhas operacionais e gerar economia de papel e outros insumos. “Outro destaque do projeto é o custo zero para o município”, aponta.

Segundo Damasceno, a licença de uso foi cedida gratuitamente à secretaria, e o sistema desenvolvido especificamente para atender às necessidades administrativas da Educação municipal: “Estamos modernizando a gestão da Educação com mais agilidade, eficiência e praticidade para as escolas”.