Carla Caputi acompanhou a liberação ambiental no local da rotatória e anunciou a medida, em clima de comemoração - Foto Divulgação

Carla Caputi acompanhou a liberação ambiental no local da rotatória e anunciou a medida, em clima de comemoração Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 14:57

São João da Barra – A solução para o alto índice de acidentes de trânsito no trecho da BR-356 conhecido como “Curva de Grussaí”, em São João da Barra (RJ), acaba de ser articulada pela prefeita Carla Caputi. O projeto do governo municipal consiste na consiste na construção de uma rotatória para melhorar a segurança viária e organizar o tráfego entre as praias de Grussaí e Atafona.

O projeto havia passado por adequações e as obras finalizadas, dependendo apenas da realocação dos fios de alta tensão e de trâmites de aprovação ambiental e viária para a rotatória ser inaugurada. Depois de várias intervenções de Caputi junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à concessionária de energia Enel, a fase conclusiva já está em andamento.

A prefeita anuncia que o início das intervenções necessárias na rede elétrica para liberar o trânsito definitivamente no local foram anunciadas sexta-feira (16): “Era aguardado há anos, mas esbarrava em um entrave do órgão vinculado ao governo federal com a concessionária Enel. A instalação dos postes já foi iniciada”.

A prefeita pontua que, ao longo dos últimos anos, foram realizadas reuniões, visitas técnicas e diversas tratativas para viabilizar a execução do projeto: “Estou feliz demais. A gente estava buscando muito essa solução, para colocar fim a esse impasse entre a Enel e o Dnit, que já durava anos”.

Ainda não há prazo definido para a liberação definitiva do trecho; mas Caputi acredita que não demora: “Estamos muito otimistas com a conclusão dessa obra, que vai proporcionar mais segurança em um ponto com registro de muitos acidentes. Agradecemos aos representantes da Enel e do Dnit, que participaram das tratativas para viabilizar a intervenção”.