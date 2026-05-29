Carla Caputi lembra que acumulado de reajustes do funcionalismo, desde o início da primeira gestão, chega a 45,31% Foto Divulgação
São João da Barra paga salários com reajuste de 3,81%, retroativo a março
Depósito é referente a maio e foi feito nesta sexta-feira; Cartão do Servidor será recarregado na segunda-feira
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Secretaria de Pesca alerta sobre captura proibida dos peixes em extinção
Portaria aponta penalidades para casos de descumprimento; relação das espécies está no portal da prefeitura
Intervenções para a liberação de obras na Curva de Grussaí são iniciadas
Projeto é considerado importante iniciativa para a mobilidade e a segurança na BR 356; local é marcado por muitos acidentes
Público é convidado a escolher a própria narrativa no teatro do Sesc
Proposta é do Grupo Teatral ApanelA, por conta da exibição da peça "Histórias de bocAOuvido", em São João da Barra e Campos
Alerta cresce sem a PE do petróleo para São João da Barra em maio
Participação Especial zerada este mês reforça preocupação que quedas constantes nos royalties têm gerado
Sistema RH Semed moderniza rede de ensino de São João da Barra
Plataforma foi desenvolvida por aluno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bolsista do Programa Cartão Universitário
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