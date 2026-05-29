Carla Caputi lembra que acumulado de reajustes do funcionalismo, desde o início da primeira gestão, chega a 45,31% - Foto Divulgação

Carla Caputi lembra que acumulado de reajustes do funcionalismo, desde o início da primeira gestão, chega a 45,31% Foto Divulgação

Publicado 29/05/2026 14:11 | Atualizado 29/05/2026 14:11

São João da Barra – Salários em dia e com correção de 3,81% retroativa a março. A observação é da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, ao anunciar, nesta sexta-feira (29), que o pagamento de maio do funcionalismo já está depositado. Quanto ao Cartão do Servidor, de até R$ 650, ela informa que será recarregado na segunda-feira (1º).

“O depósito está feito com a revisão geral anual dos proventos, que neste ano foi de 3,81%, tendo efeito retroativo ao mês de março, data-base do funcionalismo municipal”. Caputi ressalta que o município tem enfrentado quedas acentuadas nas receitas oriundas da produção de petróleo, o que impõe ainda mais desafios na gestão.

“Contudo, seguimos firmes no propósito de valorização do servidor, com reajuste todos os anos, e atendendo a um pleito da categoria, que é a manutenção do Cartão do Servidor em determinados períodos de afastamento”, realça apontando que a lei que estabelece a revisão geral anual do Executivo sanjoanense foi publicada no último dia 11.

“Ao estabelecer o reajuste de 3,81%, a administração municipal considerou a variação inflacionária, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do período posterior à última revisão geral dos proventos”, explica enfatizando que, junto com o salário, os servidores também recebem o Auxílio Transporte no valor de R$ 100.

Outra novidade pontuada por Caputi é que o Cartão do Servidor não mais será suspenso enquanto o funcionário público municipal estiver de férias, licença prêmio e outros afastamentos previstos na nova redação da lei municipal 503/2018, estabelecida pela lei municipal 1.477/2026, também publicada no dia 11 de maio.

“O benefício é de até R$ 650, calculado proporcionalmente em relação aos dias trabalhados”, resume contabilizando que desde o início da primeira gestão, o acumulado de reajustes do funcionalismo público municipal chega a 45,31%: “Foram 5,5% em 2025, mais 10% em 2023 e o mesmo percentual no ano de 2024, além de 16% em 2022 e os 3,81% deste ano”.