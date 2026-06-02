Os itens de inverno serão destinados a instituições sociais dos três municípios envolvidos na ação solidária Foto Divulgação
Porto do Açu firma parcerias em busca de agasalhos para instituições
Campanha é desenvolvida em São João da Barra, Campos e no Rio de Janeiro; são 17 pontos de coletas e de doações
Porto do Açu firma parcerias em busca de agasalhos para instituições
Campanha é desenvolvida em São João da Barra, Campos e no Rio de Janeiro; são 17 pontos de coletas e de doações
Erosão transforma orla de São João da Barra em atração e preocupação
Em Atafona, a paisagem lúdica contrasta com um fenômeno devastador; no Açu, perdas patrimoniais também geram alerta
São João da Barra mantém vacinação contra a gripe em unidades da ESF
Programação envolve todas as pessoas com idade acima de seis meses; atendimento acontece de acordo com cronograma
São João da Barra paga salários com reajuste de 3,81%, retroativo a março
Depósito é referente a maio e foi feito nesta sexta-feira; Cartão do Servidor será recarregado na segunda-feira
Secretaria de Pesca alerta sobre captura proibida dos peixes em extinção
Portaria aponta penalidades para casos de descumprimento; relação das espécies está no portal da prefeitura
Intervenções para a liberação de obras na Curva de Grussaí são iniciadas
Projeto é considerado importante iniciativa para a mobilidade e a segurança na BR 356; local é marcado por muitos acidentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.