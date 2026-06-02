Os itens de inverno serão destinados a instituições sociais dos três municípios envolvidos na ação solidária - Foto Divulgação

Os itens de inverno serão destinados a instituições sociais dos três municípios envolvidos na ação solidária Foto Divulgação

Publicado 02/06/2026 20:16

São João da Barra - Mobilizar uma rede de voluntários para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio é o objetivo do Porto do Açu, ao lançar campanha do agasalho em São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro. A iniciativa arrecada itens de inverno que serão destinados a instituições sociais nos três municípios.

A coordenadora de Relacionamento com a Comunidade do Porto do Açu, Lucíola Marçal, explica que a campanha faz parte do calendário anual de ações voluntárias do complexo portuário e tem como grande diferencial a rede de solidariedade mobilizada, envolvendo colaboradores, parceiros e instituições locais.

“É uma iniciativa que une esforços para ampliar nosso alcance e gerar impacto positivo para quem mais precisa durante o inverno”, destaca a Lucíola Marçal. Ela aponta que as doações podem ser feitas até o dia 19 de junho em 17 pontos de coleta em empresas do complexo portuário, instituições parceiras em Campos e o escritório do porto na Glória, no Rio de Janeiro.

“Podem ser doados casacos, calças, cobertores, edredons, meias e demais itens de inverno em bom estado. A entrega das arrecadações às instituições beneficiadas está prevista para o dia 25 de junho”, orienta a coordenadora frisando que em Campos, os pontos de arrecadação estão localizados no Sicoob Fluminense, Unimed, Essencial Care, Cooperativa Norte Saúde e Sest Senat.

BENEFICIADAS - Já em São João da Barra, a arrecadação contará com pontos de coleta instalados no Porto do Açu, com o engajamento das empresas parceiras Estação Açu, T-MULT, FERROPORT, DOME, NOV, VAST, TechnipFMC, Navship, Otamerica, Anglo American e GNA, reforçando a força da atuação conjunta em prol da comunidade. No Rio de Janeiro, as arrecadações acontecem no escritório do Porto do Açu, na Glória.

Sobre as instituições beneficiadas, a coordenadora adianta que serão o Instituto Mulheres em Ação, em São João da Barra, a Obra do Salvador e o Abrigo Manoel Cartucho, em Campos dos Goytacazes, e o Exército da Salvação, no Rio de Janeiro: “Em 2025, a campanha arrecadou mais de 2.600 peças destinadas a instituições sociais dos três municípios”, revela.

Lucíola enfatiza que o Programa de Voluntariado do Porto do Açu soma mais de 60 ações realizadas desde sua criação, em 2017. Ao longo desse período, cerca de 30 mil pessoas foram beneficiadas e mais de 120 instituições impactadas com o apoio de colaboradores e parceiros engajados em prol do próximo.