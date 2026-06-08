Carla Caputi se emocionou ao falar do seu orgulho de estar trabalhando em prol de cada cidadão e ter mais motivos para comemorar Foto Divulgação
Clima de emoção é marcante durante celebração em São João da Barra
Município comemorou, sábado, 350 anos de fundação da Vila de São João da Praia; solenidade aconteceu na Praça São João Batista
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Cultura e Educação incentivam leitura, criando ‘Biblioteca em Movimento’
Vários pontos de leitura distribuídos nos distritos facilitam aos alunos da rede municipal promover vivências culturais e literárias
Porto do Açu assina compromisso com o "Pacto Global "para acelerar agenda
Empresa tem inventário de emissões reconhecido com o selo ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021
Políticas públicas da gestão sanjoanense refletem na geração de empregos
Município registra saldo positivo; segundo o Caged, há um estoque ativo de 18.523 trabalhadores com carteira assinada
Porto do Açu firma parcerias em busca de agasalhos para instituições
Campanha é desenvolvida em São João da Barra, Campos e no Rio de Janeiro; são 17 pontos de coletas e de doações
Erosão transforma orla de São João da Barra em atração e preocupação
Em Atafona, a paisagem lúdica contrasta com um fenômeno devastador; no Açu, perdas patrimoniais também geram alerta
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