Carla Caputi se emocionou ao falar do seu orgulho de estar trabalhando em prol de cada cidadão e ter mais motivos para comemorar - Foto Divulgação

Carla Caputi se emocionou ao falar do seu orgulho de estar trabalhando em prol de cada cidadão e ter mais motivos para comemorar Foto Divulgação

Publicado 08/06/2026 07:51

São João da Barra – As primeiras páginas da história de fundação de São João da Barra começaram a ser escritas no início do século XVII, com a criação do povoado de São João Batista do Paraíba do Sul. No último sábado (7), foram comemorados 350 anos. A programação contou com solenidade oficial, apresentações culturais e a premiação do concurso que escolheu o Selo Oficial Comemorativo da fundação da Vila, transformada em cidade.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi o espetáculo apresentado pelos alunos das oficinas culturais de canto, teatro e dança oferecidas pela Prefeitura de São João da Barra, sob coordenação das professoras Milena Amaral, Camila Amaral e Carlatriz Lopes. Foi contada, por meio da arte, a trajetória histórica da Vila de São João da Praia.

Emocionada, a prefeita Carla Caputi se manifestou: “É com muita alegria que estamos comemorando os 350 anos da nossa amada cidade. Nós, sanjoanenses, somos acolhedores, orgulhosos da nossa terra, talentosos e dedicados em tudo o que fazemos. Tenho muito orgulho de estar nesta jornada, trabalhando em prol de cada cidadão para que possamos, a cada ano, ter mais motivos para comemorar”.

A divulgação dos vencedores do concurso do selo dos 350 anos também foi marcante. Com a obra ‘A Cidade Onde o Mar a Deseja, a Fé se Ancora e a Memória Ressoa Eternamente’, Clausner Rodrigues Martins, ficou em primeiro lugar, com 345 pontos. O segundo colocado (343 pontos) foi o tema ‘História, Cultura e Tradição’, de Jefferson André Silva de Souza. A terceira premiação coube a Caiki Pinto da Silva, com ‘Selo Jubilar SJB 350 Anos’, que recebeu 339 pontos.

Os três primeiros colocados receberam, respectivamente, premiação de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. As 10 obras finalistas do concurso passam a integrar a exposição, que será aberta na noite comemorativa. As celebrações serão finalizadas com arreamento dos pavilhões. A celebração também contou com uma retreta musical da centenária Banda União dos Operários e a solenidade do hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, ao som do Hino Nacional.

O secretário de Cultura, Gil Miranda, destacou a importância de celebrar a data de emancipação da cidade, comemorada em 17 de junho, e a fundação da Vila que deu origem ao município: São centenas de anos de história, costumes, artes, economia, política e acontecimentos que foram moldando nossa terra e a nossa gente até chegarmos a este momento. Não podemos esquecer da nossa história e daqueles que lutaram para que chegássemos até aqui”.