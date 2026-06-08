Localizado em São João da Barra, o Porto do Açu é o maior complexo portuário-indústria privado de águas profundas da América Latina Foto Porto/Divulgação
Porto do Açu assina compromisso com o "Pacto Global "para acelerar agenda
Empresa tem inventário de emissões reconhecido com o selo ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021
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Políticas públicas da gestão sanjoanense refletem na geração de empregos
Município registra saldo positivo; segundo o Caged, há um estoque ativo de 18.523 trabalhadores com carteira assinada
Porto do Açu firma parcerias em busca de agasalhos para instituições
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Erosão transforma orla de São João da Barra em atração e preocupação
Em Atafona, a paisagem lúdica contrasta com um fenômeno devastador; no Açu, perdas patrimoniais também geram alerta
São João da Barra mantém vacinação contra a gripe em unidades da ESF
Programação envolve todas as pessoas com idade acima de seis meses; atendimento acontece de acordo com cronograma
São João da Barra paga salários com reajuste de 3,81%, retroativo a março
Depósito é referente a maio e foi feito nesta sexta-feira; Cartão do Servidor será recarregado na segunda-feira
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