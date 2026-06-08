Localizado em São João da Barra, o Porto do Açu é o maior complexo portuário-indústria privado de águas profundas da América Latina - Foto Porto/Divulgação

Localizado em São João da Barra, o Porto do Açu é o maior complexo portuário-indústria privado de águas profundas da América Latina Foto Porto/Divulgação

Publicado 08/06/2026 06:48

São João da Barra – Com inventário de emissões já reconhecido com o selo ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021 – além de possuir metas que preveem a redução de emissões em 50% até 2030, 80% até 2040 e neutralidade até 2050 -, o Porto do Açu Operações acaba de aumentar seu engajamento com o “Pacto Global”, aderindo aos Movimentos Ambição Net Zero e +Água, alinhados à sua Ambição 2050.

Localizado em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, o complexo portuário formalizou, dia dois de junho, sua adesão ao Movimento Ambição Net Zero e ao Movimento +Água. O ato aconteceu durante o Fórum Ambição 2030 promovido pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) – Rede Brasil, no Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Eugenio Figueiredo, CEO da empresa ressalta que, além dos compromissos já assumidos com os Movimentos Conexão Circular e Mente em Foco, a nova adesão reforça a estratégia de longo prazo, consolidada em sua Ambição 2050, que estabelece metas relacionadas à descarbonização, eficiência hídrica, conservação ambiental e desenvolvimento social do território.

Figueiredo pontua que, aderindo ao Ambição Net Zero, o porto assume compromissos relacionados à publicação anual do inventário de emissões de gases de efeito estufa, à adoção de metas de redução alinhadas à ciência climática e à promoção de uma transição para uma economia de baixo carbono de forma justa e inclusiva.

AGENDA REFORÇADA - “O enfrentamento das mudanças climáticas exige ação coordenada, metas claras e colaboração entre empresas, governos e sociedade”, assinala o CEO realçando que o compromisso com o Pacto Global reforça a agenda de desenvolvimento sustentável, conectada aos desafios globais e ao caminho da transição energética.

Quanto ao segundo compromisso assumido, Figueiredo aponta que é com o Movimento +Água, relacionado ao aumento da eficiência e conservação dos recursos hídricos. “Entre as iniciativas da empresa alinhadas ao movimento estão as ações da Reserva Caruara, que contribuem para a proteção ambiental e para a segurança hídrica da região”.

O diretor revela que a Porto do Açu Operações já alcançou mais de 70% de uso de água de fontes alternativas e possui como meta progredir para 90%, até o ano de 2030. Trata-se do maior complexo porto-indústria privado de águas profundas da América Latina. Está em operação desde 2014, administrado em parceria pela Prumo Logística e o Porto de Antuérpia-Bruges Internacional.