Ferramenta permite que a comunidade tenha acesso facilitado aos livros físicos e às atividades culturais - Foto Divulgação

Ferramenta permite que a comunidade tenha acesso facilitado aos livros físicos e às atividades culturais Foto Divulgação

Publicado 08/06/2026 07:25 | Atualizado 08/06/2026 07:34

São João da Barra – Por meio de pontos de leitura distribuídos pelos seis distritos, São João da Barra se torna referência no incentivo à leitura. A iniciativa é da Secretaria de Cultura, em parceria com a de Educação, através do Programa Municipal de Leitura (PML) . A ferramenta principal é o projeto “Biblioteca em Movimento”, que permitindo que a comunidade tenha acesso facilitado aos livros físicos e às atividades culturais.

A estratégia consiste em aproximar crianças e jovens dos espaços culturais e ampliar o acesso à leitura em todo o município. As coordenadoras do PML são Izabel Gregório e Rejane Oliveira . Elas explicam que na primeira etapa da ação conjunta, alunos do Educandário Santa Cecília (sede) já participaram de uma visita à Biblioteca Municipal Professor Aloísio de Castro Faria.

A unidade está localizada no Palácio Cultural Carlos Martins. Segundo Izabel, durante a atividade, os estudantes conheceram o funcionamento do espaço, participaram de um bate-papo com a diretora e bibliotecária municipal, Mikelly Marafoni, e realizaram o cadastro para futuros empréstimos de livros. Ela diz que a parceria surgiu a partir do desejo de levar as crianças até os equipamentos.

“São ofertados empréstimos de livros físicos e ainda descentralizadas as políticas públicas de incentivo à leitura, levando livros e ações literárias para além da sede do município”. A coordenadora aponta que, ao todo, foram implantados dez pontos de leitura distribuídos pelos seis distritos, permitindo que a comunidade tenha acesso facilitado aos livros físicos e às atividades culturais.

“Além das visitas guiadas, o projeto prevê uma programação diversificada, com contação de histórias, rodas de conversa, bate-papo com autores locais e atividades de produção literária coletiva ao longo do ano letivo”, assinala Izabel frisando que a proposta é atender toda a rede municipal de Educação.

ACESSO FACILITADO - No total, estão incluídos alunos da Educação Infantil, EJA e Acelera, garantindo que todos conheçam a biblioteca e os serviços oferecidos pelo equipamento cultural, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com empréstimos de livros e atividades literárias agendadas.

“Experiências fora da sala de aula fortalecem o aprendizado e contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes”, comenta Izabel detalhando que a aprendizagem é efetivada através de múltiplos instrumentos, e uma saída de campo proporciona vivências que não seriam possíveis dentro da sala de aula.

Outra observação feita pela coordenadora é que a iniciativa dialoga diretamente com o tema anual da Secretaria de Educação em 2026, ‘Conhecimento em movimento: protagonizar para aprender’, ao incentivar o protagonismo dos alunos na escolha dos livros e na participação das atividades culturais: “A ação será desenvolvida ao longo de todo o ano letivo, fortalecendo o acesso à leitura, à cultura e à valorização dos espaços culturais do município”.