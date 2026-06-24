Agenda de Eduardo Paes foi articulada pela deputada estadual Carla Machado, que o acompanhou Foto Divulgação
Eduardo Paes visita complexo portuário do Açu, ao lado de Carla Machado
Visita aconteceu nessa terça-feira e também contou com a participação do deputado federal Pedro Paulo, pré-candidato ao Senado
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Endereçamento e criação de CEP em São João da Barra têm nova etapa
Trabalho de campo começa segunda-feira, com cadastramento de informações nos imóveis e entrega da nova numeração
Cortejo aquático em São João da Barra é atração tradicional no Circuito Junino
Desfile fluvial será no o dia 23; inscrições encerrariam segunda-feira, mas foram prorrogadas
Balcão disponibiliza mais de 400 vagas para empregos em São João da Barra
Do total, 113 são para o município e as demais para a região; há opções para vários níveis de escolaridade e áreas de atuação
Governo municipal antecipa a primeira parcela do 13º em São João da Barra
Dinheiro estará depositado nas contas dos servidores terça-feira, um dia antes da comemoração do aniversário da cidade
Circuito Junino em São João da Barra provoca interdições de várias ruas
Eventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com paróquias: rodoviária muda de lugar durante o período
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