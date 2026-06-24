Agenda de Eduardo Paes foi articulada pela deputada estadual Carla Machado, que o acompanhou - Foto Divulgação

Agenda de Eduardo Paes foi articulada pela deputada estadual Carla Machado, que o acompanhou Foto Divulgação

Publicado 24/06/2026 11:38

São João da Barra – Cumprindo agenda articulada pela deputada estadual Carla Machado, o pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visitou nessa terça-feira (23) o complexo do Porto do Açu, em São João da Barra, na região norte. Ele estava acompanhado do deputado federal Pedro Paulo, pré-candidato ao Senado.

“Antes eu dizia que o Porto do Açu era a joia da coroa. Ao ver de perto, pude constatar que é a coroa inteira. Um verdadeiro tesouro para o desenvolvimento do Estado”, comentou Paes, ao destacar a importância estratégica do empreendimento para a economia fluminense.

Ex-prefeita do município por quatro vezes, Carla Machado ressaltou a necessidade de integração entre os diferentes níveis de governo para potencializar os benefícios gerados pelo complexo logístico: “Tenho acompanhado esse projeto desde o início e conheço a sua importância para o norte fluminense”.

A parlamentar defende que haja união de esforços entre governos e instituições: “É fundamental para que esse desenvolvimento se traduza em mais empregos, renda e qualidade de vida para a população da região”. Também participaram da agenda a prefeita de São João da Barra, Carla Caputi, e a prefeita de São Francisco de Itabapoana, Yara Cinthia.

Por iniciativa da presidente da Câmara Municipal, Sônia Pereira, durante a visita ao município, Paes ainda recebeu o título de cidadão sanjoanense. Além de Carla Machado e várias outras personalidades, a solenidade contou com a presença da prefeita Carla Caputi.