Embarcações serão avaliados na abordagem da temática, criatividade, estética, confecção e organização - Foto Divulgação

Embarcações serão avaliados na abordagem da temática, criatividade, estética, confecção e organização Foto Divulgação

Publicado 17/06/2026 18:52

São João da Barra – O Desfile Fluvial do Padroeiro São João Batista é um dos componentes das celebrações do Circuito Junino, em São João da Barra (RJ). Está programado para o dia 23, no Rio Paraíba do Sul. As inscrições encerrariam segunda-feira (15), mas foram prorrogadas até sexta-feira (19), às 12h.

As festividades religiosas e históricas no município têm mais de um século e o cortejo aquático é um dos pontos altos. Os interessados podem procurar as Secretarias de Cultura (Rua São João, nº 292 - Centro - São João da Barra) e de Pesca (Rua Jorge Moreira da Costa, nº 16 – Atafona).

Para a edição deste ano, a premiação será de R$ 32.500, distribuída da primeira à oitava colocação: 1º lugar – R$ 10 mil + troféu; 2º lugar – R$ 7 mil + troféu; 3° lugar – R$ 5 mil + troféu; 4° lugar – R$ 4 mil + troféu; 5° lugar –R$ 3 mil; 6° lugar – R$ 2 mil; 7° lugar – R$ 1 mil; 8° lugar – R$ 500. Os detalhes estão publicados no portal da prefeitura.

No ato da inscrição, devem ser apresentadas cópias da identidade, CPF, comprovante de residência, cartão da conta bancária do responsável pela inscrição, procuração para recebimento de premiação (caso o participante não tenha conta bancária ou esteja impossibilitado de recebê-la) e Certidão Negativa de Débitos Municipal.

Nas embarcações serão avaliados Tema (abordagem proposta da temática), Criatividade (forma de execução), Ornamentação (materiais utilizados, estética, confecção e organização) e Conjunto (concretização/resultado, além da movimentação expressiva dos participantes.