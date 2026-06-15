O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary e atende, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto Divulgação
Balcão disponibiliza mais de 400 vagas para empregos em São João da Barra
Do total, 113 são para o município e as demais para a região; há opções para vários níveis de escolaridade e áreas de atuação
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Governo municipal antecipa a primeira parcela do 13º em São João da Barra
Dinheiro estará depositado nas contas dos servidores terça-feira, um dia antes da comemoração do aniversário da cidade
Circuito Junino em São João da Barra provoca interdições de várias ruas
Eventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com paróquias: rodoviária muda de lugar durante o período
Clima de emoção é marcante durante celebração em São João da Barra
Município comemorou, sábado, 350 anos de fundação da Vila de São João da Praia; solenidade aconteceu na Praça São João Batista
Cultura e Educação incentivam leitura, criando ‘Biblioteca em Movimento’
Vários pontos de leitura distribuídos nos distritos facilitam aos alunos da rede municipal promover vivências culturais e literárias
Porto do Açu assina compromisso com o "Pacto Global "para acelerar agenda
Empresa tem inventário de emissões reconhecido com o selo ouro pelo Programa Brasileiro GHG Protocol desde 2021
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