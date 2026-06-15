O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary e atende, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Foto Divulgação

O Balcão de Oportunidades está localizado na Avenida Rotary e atende, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto Divulgação

Publicado 15/06/2026 16:04

São João da Barra – Impulsionado por investimentos no Complexo Portuário do Açu, São João da Barra (RJ) aparece em destaque no ranking de empregabilidade na região norte do estado do Rio de Janeiro. Uma das ferramentas expressivas no encaminhamento geral no mercado de trabalho é o Balcão de Oportunidades do governo municipal.

O município possui um estoque ativo de mais de 18.000 trabalhadores com carteira assinada, segundo divulgação recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), sistema do Ministério do Trabalho e Emprego utilizado para registrar todas as admissões, demissões e transferências de trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O município apresenta indicadores de geração de empregos com pontuações que superam 90 pontos em rankings estaduais de negócios. De janeiro a abril deste ano a marca foi um saldo positivo de 759 novas vagas formais - com 2.814 admissões contra 2.055 desligamentos no período, envolvendo, como principais setores, indústria, serviços, construção civil, atividades ligadas ao Porto do Açu e comércio.

O Balcão de Oportunidades facilita quem está à procura de trabalho: basta consultar através do canal municipal, que frequentemente publica vagas para diversos níveis de escolaridade. Nesta segunda-feira (15) estão disponibilizadas 404, das quais,113 são direcionadas ao município e as demais para a região.

A orientação é o interessado comparecer à sede da unidade (Avenida Rotary, nº 783, centro da cidade) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou acessar o mural de oportunidades no portal da prefeitura, que disponibiliza, semanalmente, a relação de vagas. Para se inscrever são necessários identidade, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado. As chances de ingresso no mercado de trabalho contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o Balcão de Oportunidades é um serviço da Superintendência de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Também atende pelo WhatsApp Business (22) 2741-1420 e pelos telefones (22) 2741-8449 – ramais 327 e 328.