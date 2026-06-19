O cronograma define que o trabalho de campo começa pela sede do município, se estendendo aos demais distritos - Foto Divulgação

O cronograma define que o trabalho de campo começa pela sede do município, se estendendo aos demais distritos Foto Divulgação

Publicado 19/06/2026 17:58

São João da Barra – Nova etapa da organização do endereçamento urbano e viabilização da criação de novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs), começa segunda-feira (22), movimentando São João da Barra (RJ). Trata-se de uma coleta de dados junto aos moradores e a entrega de nova numeração na porta dos imóveis.

O trabalho de campo terá início na sede do município, se estendendo aos demais distritos nos meses seguintes. O cronograma aponta : julho, segundo distrito, Atafona; setembro, terceiro, Grussaí; novembro, quarto, Cajueiro e quinto, Açu; dezembro, sexto, Barcelos.

A Universidade Federal de Viçosa é a entidade contratada pela prefeitura para a execução do projeto. Responsável por gerenciar os trabalhos de campo, o engenheiro agrimensor e cartógrafo João Vitor Miranda da Silva ressalta que as equipes são compostas exclusivamente por moradores do município e estarão atuando diretamente com a população.

“Serão cadastradas informações para que os dados passem a compor uma base qualificada de endereçamento, que poderá ser utilizada pela Prefeitura para aprimorar políticas públicas essenciais, como saúde e educação”, explica acentuando: "Além de realizar o cadastro, o grande foco da ação é entregar à população a nova numeração”.

IDENTIFICAÇÃO - João Vitor assinala que, após a coleta de dados, o morador já receberá o novo número do seu imóvel por meio de um folheto informativo detalhando o projeto: “Para a segurança de todos, os profissionais estarão devidamente uniformizados com coletes, usando crachás de identificação e portando tablets para o registro direto no sistema”.

De acordo com o agrimensor, de forma simultânea à coleta de dados, o trabalho é realizado junto à Câmara Municipal, para a denominação oficial das vias que ainda não possuem nome instituído por lei. Com a etapa de campo concluída, a base de dados será disponibilizada aos Correios para a implementação dos CEPs”.

Para que não haja impactos bruscos, João Vitor adianta que haverá um prazo de transição em que as duas numerações (a antiga e a nova) irão coexistir: “Esse período foi definido entre 6 meses e 1 ano. É o tempo ideal para que a população se acostume com o novo número e as concessionárias de serviços básicos consigam absorver e atualizar seus cadastros com essa nova base de dados”.

PRÓXIMA ETAPA - Os trabalhos vêm sendo realizados desde o início de 2025, com o planejamento técnico e o reconhecimento prévio do território de São João da Barra. “Já as atividades práticas iniciaram em fevereiro de 2025, com a implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), que é o alicerce de todo o mapeamento”, cita.

“Os novos CEPs serão disponibilizados pelos Correios após a conclusão das etapas necessárias de organização territorial do município”, informa João Vitor relatando que, para a instituição, a exigência para a liberação é que os nomes das vias e a delimitação dos limites dos bairros estejam oficialmente estruturados.

“Para a prefeitura, o projeto busca, também, entregar à população o endereço completo”, acentua o engenheiro concluindo que “não faria sentido entregar apenas o nome da via e o CEP sem organizar a numeração das portas. É essa estrutura completa que garantirá a organização urbana definitiva da cidade".