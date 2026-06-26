Durante o mês de junho, São João da Barra recebe centenas de pessoas de várias cidades, por conta das festas caipiras - Foto Divulgação

Durante o mês de junho, São João da Barra recebe centenas de pessoas de várias cidades, por conta das festas caipiras Foto Divulgação

Publicado 26/06/2026 12:55

São João da Barra – Tradicional no interior do estado do Rio de Janeiro, o Circuito Junino de São João da Barra faz parte do mapa turístico fluminense. Além da diversificada programação cultural e religiosa, contribui fortemente para aquecer a economia do município no mês de junho. O ponto alto dessa quinta-feira (25) foi a Festa de São Pedro.

O Circuito é focado nos santos São João e São Pedro, refletindo religiosidade, cultura e entretenimentos, atraindo turistas de várias cidades. Em reconhecimento à relevância, em 2025 a Assembleia Legislativa (Alerj) declarou o evento como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, ao destaca-lo uma das mais tradicionais manifestações culturais do norte fluminense.

Reforçando a justificativa, a Alerj levantou que a festividade tem potencial para injetar até R$ 3 milhões na economia local e gerar cerca de 300 oportunidades temporárias de trabalho e renda, beneficiando comerciantes, ambulantes, empreendedores e setor turístico. A programação acontece na sede em várias partes do município.

É o mês das celebrações tradicionais no município - as juninas coincidem com a comemoração dos 176 anos de elevação à categoria de cidade, ocorrida dia 17, marcante no calendário. Na região central, as atividades foram concentradas na Praça São João Batista e no Centro Municipal de Educação Avançada (Ceaba); entre elas, apresentações de quadrilhas, comidas típicas e shows.

A Festa de São Pedro aconteceu simultaneamente na sede e na localidade de Capela São Pedro, quinto distrito. A homenagem ao padroeiro dos pescadores envolveu celebrações religiosas, atividades esportivas, apresentações de quadrilhas e shows musicais. Os eventos do Circuito vão até segunda-feira (29), fechando a etapa 2026.

No domingo (28) o Desfile Fluvial de Canoas Ornamentadas, no Rio Paraíba, será outra atração marcante, com as embarcações sendo avaliadas por uma comissão julgadora. Serão considerados conjunto, criatividade e ornamentação, com premiações que totalizam R$ 6.500 em dinheiro, além de troféus.

DE VILA À CIDADE - Já na segunda-feira (29), haverá atividades durante todo o dia, procissão celebrando São Pedro, às 18h, e a Quadrilha Lourenço do Espírito Santo, às 20h. O Circuito Junino é realizado pelo governo de São João da Barra, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer e da Secretaria de Esportes. Estão envolvidos diversos setores da administração municipal

A história resume que antes de se tornar cidade (em 17 de junho de 1850, em ato do imperador Dom Pedro II) São João da Barra foi elevado de povoado, em 1676, à categoria de Vila de São João da Praia. A economia girava em torno da pesca, criação de gado e cultura da cana começava a ganhar força.

“Em seguida o transporte fluvial ganhou destaque devido ao escoamento da produção açucareira para a Bahia”, pontua o registro concluindo que o crescimento do porto acarretou o aumento da população e o desenvolvimento urbano da Vila contribuindo para que, no início do século XIX, passasse a ser considerada cidade.