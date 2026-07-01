Atendimento está acontecendo no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino Foto Divulgação
Visão para Inclusão garante exames e óculos a carentes
Programa é desenvolvido em parceria entre governo municipal e iniciativa privada; começou nesta terça-feira
Visão para Inclusão garante exames e óculos a carentes
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Combate ao racismo ganha força através de ‘protocolo’
Enfrentamento à discriminação racial no ambiente escolar têm medidas enfatizadas pela Secretaria de Educação sanjoanense
Cota racial passa a ser lei em concurso público do governo sanjoanense
Medida acaba de ser adotada, nos mesmos moldes da Lei sancionada pelo presidente Lula, específica para concursos federais
Patrimônio Cultural do estado, Circuito Junino é destaque no mapa turístico
Além da programação cultural e religiosa, evento contribui fortemente para aquecer a economia de São João da Barra
Eduardo Paes visita complexo portuário do Açu, ao lado de Carla Machado
Visita aconteceu nessa terça-feira e também contou com a participação do deputado federal Pedro Paulo, pré-candidato ao Senado
Endereçamento e criação de CEP em São João da Barra têm nova etapa
Trabalho de campo começa segunda-feira, com cadastramento de informações nos imóveis e entrega da nova numeração
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