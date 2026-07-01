Atendimento está acontecendo no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino - Foto Divulgação

Atendimento está acontecendo no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino Foto Divulgação

Publicado 01/07/2026 16:35

São João da Barra - Exames oftalmológicos e doação gratuita de óculos para quem apresentar necessidade. Isso é possível em São João da Barra (RJ), por meio do projeto “Visão para Inclusão”. do Porto do Açu, com apoio do governo municipal. A abertura aconteceu nessa terça-feira (30), e vai até sexta-feira (3).

O objetivo é beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo a saúde visual e a inclusão social. Inicialmente, a pretensão é beneficiar 450 pessoas - sendo 150 crianças e 300 idosos. Uma das empresas do complexo portuário envolvidas é a Vast.

Os atendimentos são a pessoas já devidamente cadastradas. O atendimento acontece no Ginásio Municipal de Eventos Esportivos e Culturais Arlindo Aquino, das 8h às 17h, nos três primeiros dias. Já na sexta-feira (último dia), as equipes estarão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

No local, também as crianças do Abrigo Raio de Luz passarão pelos exames, no mesmo horário, das 8h às 17h. A subsecretária de Saúde, Sharlene Gomes, comenta que as parcerias com a iniciativa privada são muito importantes: “Focamos em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, utilizando como base os registros do CAD-Único”.

INVIABILIDADE - Sharlene pontua que essa é a primeira de muitas outras parcerias com a Vast que serão realizadas: “Além da secretaria de Saúde, integram também a parceria as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Esportes. O programa oferece exames gratuitos e a doação de óculos de grau para pessoas em situação de vulnerabilidade”, ratifica.

De acordo com a Rede Brasileira de Desenvolvimento Social (RBDS), milhares de brasileiros convivem com dificuldades visuais que poderiam ser facilmente corrigidas, “mas o alto custo das consultas, a ausência de políticas públicas efetivas e a falta de atendimento especializado tornam a saúde ocular um desafio que afeta todas as idades”.

Divulga, ainda, que uma1 em cada quatro crianças em idade escolar apresenta algum problema visual não diagnosticado: “A falta de correção afeta o rendimento, causa desmotivação e pode levar à evasão escolar”, assinala acentuando que mais de 65% dos casos de deficiência visual concentram-se em pessoas acima de 50 anos.