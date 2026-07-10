Articulação foi definida, focada na preparação antecipada para enfrentar eventos extremos e proteger a população - Foto Divulgação

Articulação foi definida, focada na preparação antecipada para enfrentar eventos extremos e proteger a população Foto Divulgação

Publicado 10/07/2026 18:50

São João da Barra – Com foco no El Niño - fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial – o governo de São João da Barra (RJ) busca orientar a população sobre como o calor afeta a rotina, a saúde, o sono, o trabalho, o deslocamento e a permanência nos espaços públicos.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reunindo equipe do Programa de Educação Ambiental e servidores, com início, nos dias oito e nove de julho, da preparação preventiva, para o enfrentamento a possíveis situações climáticas, como ondas de calor previstas para a região Sudeste.

A ação faz parte do Plano de Contingência para o fenômeno e está articulada ao Mutirão Global contra o Calor Extremo (Beat the Heat), que é uma mobilização internacional liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e com participação de cidades de diversos países.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo, o instrumento também busca identificar locais críticos, como ruas sem sombra, praças muito expostas, pontos de ônibus descobertos e áreas onde a população sente maior desconforto térmico. O planejamento operacional visando atividades de campo é apontado como destaque.

Está programado que os trabalhos acontecerão já a partir da próxima semana em todos os distritos. As bases das ações serão escolas estaduais e municipais, unidades de saúde, comunidades pesqueiras, áreas agrícolas e espaços públicos. Os materiais preparados estão formatados em linha bastante didática.

BASES EM ESCOLAS - A estratégia envolve distribuição de cartilhas de conscientização, ações educativas sobre prevenção ao calor extremo, aplicação da Pesquisa de Percepção do Calor, identificação de pontos mais quentes e pontos mais frescos nas localidades, além do levantamento de áreas com baixa arborização, pouca sombra, desconforto térmico e maior exposição da população.

“A pesquisa comunitária foi elaborada para ouvir diretamente os moradores sobre como o calor afeta a rotina, a saúde, o sono, o trabalho, o deslocamento e a permanência nos espaços públicos.”, explica a secretária acentuando que o instrumento também busca identificar locais críticos.

Dentro do que está programado nas escolas, a secretária diz que haverá atividades de educação ambiental com estudantes e equipes pedagógicas, incluindo ações de orientação, diagnóstico de conforto térmico escolar e práticas educativas como o Termômetro da Sombra.

AÇÃO PREVENTIVA - Trata-se de uma ferramenta que demonstra, de forma simples, a diferença de temperatura entre áreas expostas ao sol e áreas sombreadas por árvores: “A atividade reforça o papel da arborização, da restinga, das áreas verdes e das soluções baseadas na natureza como estratégias reais de proteção da população”, pontua.

De acordo ainda com a secretária, essa mobilização antecipa possíveis impactos e fortalece a capacidade de resposta do município: “Estamos atuando antes que o problema se agrave. A capacitação realizada preparou a equipe para ir a campo com método, informação e responsabilidade”.

Marcela defende que o enfrentamento ao calor extremo precisa começar com planejamento, dados locais e diálogo com a população: “Estamos organizando uma resposta preventiva, integrada ao Plano de Contingência para o Super El Niño e conectada a uma mobilização internacional liderada pela ONU. São João da Barra está fazendo a sua parte: preparando a equipe, ouvindo o território e protegendo quem mais precisa”.

PASSO A PASSO - Na opinião da secretária, o Mutirão Global coloca São João da Barra em uma rede internacional de cidades comprometidas com ações de resiliência ao calor, planejamento climático, soluções sustentáveis de resfriamento, proteção de populações vulneráveis e fortalecimento da governança local.

“No município, a mobilização foi estruturada a partir de ações práticas, de baixo custo e com forte presença territorial, conforme previsto no Caderno de Execução elaborado pela secretaria”, resume realçando que o documento orienta a equipe sobre os objetivos do movimento, o passo a passo das atividades e a necessidade de gerar registros oficiais das ações realizadas.

“Com a mobilização, o município reforça sua atuação preventiva frente às mudanças climáticas e aos riscos associados ao calor extremo”, observa enfatizando: “A estratégia une planejamento, capacitação da equipe, educação ambiental, escuta comunitária, proteção da saúde e articulação internacional,”.