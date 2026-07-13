Liberação da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental foi assinada sexta-feira - Foto Divulgação

Liberação da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental foi assinada sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 13/07/2026 16:34

São João da Barra – Utilizando modelagem computacional de alta complexidade, pesquisas de campo e referências internacionais para identificar as soluções mais adequadas, a Caruso Jr. Começa a estruturar o plano de trabalho para Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea), focado no fenômeno da erosão nas praias de Atafona e do Açu, em São João da Barra (RJ).

Vencedora da licitação realizada pelo governo municipal, a empresa já recebeu sinal verde para iniciar os estudos e tem 30 dias para apresentar um relatório. A homologação do contrato foi assinada pela prefeita Carla Caputi, juntamente com a ordem de serviço, sexta-feira (10). A etapa é considerada fundamental para a definição do processo de proteção do litoral do município.

Para a definição, Carla Caputi reuniu no seu gabinete a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo; o diretor-presidente da Caruso Jr., Francisco Caruso; o diretor financeiro da empresa, José Aristides Júnior; coordenador de Meio Ambiente, Carlos Wagner Barros; subsecretária de Administração e coordenadora-geral de Licitações e Contratos, Circe Burgelli; e o chefe de Gabinete Rodrigo Florencio.

O Plano de Trabalho é a primeira parte da linha estratégica prevista no contrato, que detalhará todas as etapas, metodologias e o cronograma de execução do estudo: “Agora, os trabalhos poderão começar oficialmente. Nos próximos 30 dias, a empresa apresentará o plano, primeiro produto do contrato”, frisa Carla Caputi.

PRAZO DEFINIDO - A prefeita assinala que o primeiro ato detalhará as ações que serão desenvolvidas ao longo do estudo, que terá duração de 18 meses: “É esse levantamento completo que vai nos dar segurança para buscar os recursos necessários e avançar em uma solução concreta", destaca a prefeita que tem monitorado pessoalmente a progressão da erosão no litoral.

Francisco Caruso resume que a primeira fase será dedicada ao levantamento de dados em campo: “Na sequência, serão desenvolvidas as etapas de estudos técnicos, modelagem computacional e simulações da dinâmica costeira, que servirão de base para a elaboração das alternativas de intervenção”, realça o CEO da empresa.

Caruso enfatiza que o trabalho vai permitir propor soluções para questões como a engorda da praia, a fixação da barra e outras medidas necessárias para a proteção da costa: “Estamos com uma equipe muito robusta e confiantes de que entregaremos um estudo de alto nível, com soluções tecnológicas para toda essa região”.

VALOR MENOR - Na avaliação do empresário, Atafona e Açu representam hoje o maior desafio de erosão costeira do litoral brasileiro: “Vamos trabalhar em parceria com a academia e utilizar as melhores tecnologias disponíveis, buscando referências internacionais para construir as soluções mais adequadas para essa região”, adianta.

Para dar suporte às atividades de campo e aos trabalhos técnicos durante a execução do contrato, a empresa providencia a instalação de uma base operacional em São João da Barra. A estimativa inicial da prefeitura para investir no estudo era de aproximadamente R$ 6,4 milhões; porém, o contrato com a Caruso Jr. foi fechado por R$ 5.602.413,08.

A elaboração do EVTEA atende a uma exigência do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e representa uma etapa indispensável para que o município possa pleitear recursos junto aos governos estadual e federal, além de viabilizar a implantação de soluções definitivas para o enfrentamento da erosão costeira em Atafona e no Açu.