Programa visa o fortalecimento da mão de obra local e a diversidade, integrando os estudantes ao complexo portuário - Foto Assessoria/Prumo

Programa visa o fortalecimento da mão de obra local e a diversidade, integrando os estudantes ao complexo portuário Foto Assessoria/Prumo

Publicado 15/07/2026 20:55 | Atualizado 15/07/2026 21:18

São João da Barra - Localizado no município de São João da Barra, na divisa com Campos dos Goytacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu (São João da Barra), está com inscrições abertas para 28 vagas no modelo híbrido para estudantes de ensino superior com previsão de formatura a partir de julho de 2028.

Os detalhes estão na página oficial do Programa de Estágio Integrado do Grupo Prumo , que é administradora do complexo portuário, considerado uma das principais alternativas da região para jovens profissionais que buscam atuar no setor de óleo, gás, logística e energia. A iniciativa é desenvolvida em parceria com empresas que atuam no porto.

O programa visa o fortalecimento da mão de obra local e a diversidade, integrando os estudantes a um dos maiores complexos porto-indústria do país. Constam cronograma bolsa-auxílio competitiva, assistência médica, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte ou fretado. As oportunidades são para atuação em São João da Barra e no Rio de Janeiro.

Thaíza Abreu, gerente de Recursos Humanos da Prumo, orienta que os interessados têm até o dia 17 de agosto para se candidatar: “Queremos ser o Porto de partida para o futuro de jovens talentos. Buscamos pessoas dedicadas, interessadas em aprendizado contínuo e no desenvolvimento profissional.

Segundo Thaíza, são valorizadas também a diversidade e a inclusão, impulsionando a competitividade, a inovação e a prosperidade dos negócios. As oportunidades contemplam a holding Prumo e as empresas Porto do Açu Operações, Vast Infraestrutura e GNA.

CAMPOS NA ROTA - Quanto ao processo seletivo, é voltado para estudantes de diversas graduações, como Administração, Economia, Direito, Engenharias, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Logística, Comunicação, Marketing, Psicologia, Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas e Relações Internacionais.

Os candidatos precisam ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias, no período entre 8h e 17h. Várias oportunidades para empregos no porto têm sido preenchidas por candidatos da região. Campos é contemplado de forma significativa; mas o prefeito Frederico Paes busca ampliar a parceria, para mão de obra direta e indireta.