São João da Barra - Localizado no município de São João da Barra, na divisa com Campos dos Goytacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu (São João da Barra), está com inscrições abertas para 28 vagas no modelo híbrido para estudantes de ensino superior com previsão de formatura a partir de julho de 2028.
Os detalhes estão na página oficial do Programa de Estágio Integrado do Grupo Prumo, que é administradora do complexo portuário, considerado uma das principais alternativas da região para jovens profissionais que buscam atuar no setor de óleo, gás, logística e energia. A iniciativa é desenvolvida em parceria com empresas que atuam no porto.
O programa visa o fortalecimento da mão de obra local e a diversidade, integrando os estudantes a um dos maiores complexos porto-indústria do país. Constam cronograma bolsa-auxílio competitiva, assistência médica, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte ou fretado. As oportunidades são para atuação em São João da Barra e no Rio de Janeiro.
Thaíza Abreu, gerente de Recursos Humanos da Prumo, orienta que os interessados têm até o dia 17 de agosto para se candidatar: “Queremos ser o Porto de partida para o futuro de jovens talentos. Buscamos pessoas dedicadas, interessadas em aprendizado contínuo e no desenvolvimento profissional.
Segundo Thaíza, são valorizadas também a diversidade e a inclusão, impulsionando a competitividade, a inovação e a prosperidade dos negócios. As oportunidades contemplam a holding Prumo e as empresas Porto do Açu Operações, Vast Infraestrutura e GNA.
CAMPOS NA ROTA - Quanto ao processo seletivo, é voltado para estudantes de diversas graduações, como Administração, Economia, Direito, Engenharias, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Logística, Comunicação, Marketing, Psicologia, Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas e Relações Internacionais.
Os candidatos precisam ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias, no período entre 8h e 17h. Várias oportunidades para empregos no porto têm sido preenchidas por candidatos da região. Campos é contemplado de forma significativa; mas o prefeito Frederico Paes busca ampliar a parceria, para mão de obra direta e indireta.
No dia 18 de junho, o prefeito visitou o complexo portuário visando avançar nas pautas sociais, econômicas, geração de emprego e de renda. Na oportunidade, o CEO do porto, Eugenio Figueiredo, revelou que sete mil pessoas chegam ao porto para trabalhar e retornam às casas, diariamente e que cerca de 75% delas são da região do entorno do complexo. (LEIA MAIS https://odia.ig.com.br/campos/2026/06/7266528-busca-de-parcerias-leva-frederico-paes-e-assessores-ao-porto-do-acu.html)
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